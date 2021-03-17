Ümit Güner kimdir? Ümit Güner günün en çok aranılan isimlerinden biri oldu. Ünlü sanatçı Zerrin Özer, kendisine tecavüz eden kişinin ismi katıldığı bir Youtube programında açıkladı. Özer, "Abim dediğim Ümit Güner'in tecavüzüne uğradım" dedi. Özer'in bu açıklamasının ardından isim benzerliği nedeniyle konuya Güner Ümit de dahil oldu. Zerrin Özer ise kastettiği plakçının şovmen Güner Ümit'in değil Ümit Güner olduğunu açıkladı.



ÜMİT GÜNER KİMDİR?

Zerrin Özer’in ‘Her Şey Seninle Güzel’ albümünü çıkarttığı günlerde meydana geldiği iddia edilen tecavüzün ardından Kent Plak şirketinin eski sahibi Ümit Güner'in evlendiği öğrenildi. Ümit Güner şirketini EMI adlı müzik şirketine devretti ve yıllarca ABD'de yaşadı.

1962 yılında Ankara'da doğduğu bilinen Ümit Güner'in hayatını kaybettiği öğrenildi.