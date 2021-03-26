Başkent Zagreb'deki Kranjceviceva Stadı'nda oynanan müsabakanın 7. dakikasında Josip Mitrovic'nın attığı golle 1-0 öne geçen ev sahibi ekip, 40. dakikada Marko Bulat, 43. dakikada ise Antonio Marin'in kaydettiği gollerle devre arasına 3-0 üstün girdi.

Müsabakanın 66. dakikada Marin ile bir gol daha bulan Hırvatistan, durumu 4-0'a getirdi. Millilerin tek golünü 84. dakikada Barış Alper Yılmaz attı.

Karşılaşmayı Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı Davor Suker de tribünden izledi.

Ümit Milli Takım, 30 Mart Salı günü Alanya'daki Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Sırbistan ile bir özel maç daha yapacak.