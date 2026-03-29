        Haberler Spor Futbol Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik! - Futbol Haberleri

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişiklik!

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Aday kadrodan Eyüp Aydın çıkarılırken Hamza Akman kadroya dahil edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2026 - 12:02 Güncelleme:
        Ümit Milli Futbol Takımı kadrosunda değişiklik!

        Ümit Milli Futbol Takımı'nın 31 Mart Salı günü deplasmanda Hırvatistan ile oynayacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu maçının aday kadrosunda değişiklik yapıldı.

        Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadrodan Eyüp Aydın çıkarılırken Atko Grup Pendikspor forması giyen Hamza Akman kadroya dahil edildi.

        Millilerin Hırvatistan maçının aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

        Kaleciler: Jankat Yılmaz (ikas Eyüpspor), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Mert Furkan Bayram (SMS Grup Sarıyer)

        Defans: Ayberk Karapo (Manisa FK), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Berkay Yılmaz (Nürnberg), Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Ada İbik (Manisa FK)

        Orta Saha: Demir Ege Tıknaz (Braga), Barış Kalaycı (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Emirhan İlkhan (Torino), Baran Ali Gezek (ikas Eyüpspor), Emre Demir (Sakaryaspor), Hamza Akman (Atko Grup Pendikspor)

        Forvet: Başar Önal (NEC Nijmegen), Melih Bostan (Sakaryaspor), Cihan Çanak (Natura Dünyası Gençlerbirliği), Ali Habeşoğlu (Sipay Bodrum FK), Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Semih Kılıçsoy (Cagliari)

