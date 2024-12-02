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        Haberler Gündem Politika Ümit Özlale CHP'ye katılıyor | Son dakika haberleri

        Eski İYİ Partili Ümit Özlale, CHP'ye katılıyor

        Eski İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP'ye katılacağını duyurdu

        Giriş: 02.12.2024 - 12:18 Güncelleme: 02.12.2024 - 12:46
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        Ümit Özlale CHP'ye katılıyor
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        İYİ Parti’den istifa eden İzmir Milletvekili Ümit Özlale, CHP’ye katılacağını duyurdu.

        Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre Özlale’ye rozetini salı günü gerçekleşecek grup toplantısında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel takacak.

        ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?

        Ümit Özlale, 31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olmuştu. İYİ Parti’de de genel başkan yardımcılığını yürütmüştü. Parti içindeki tartışmalar sonrası 12 Eylül’de görevinden ve parti üyeliğinden istifa etmişti. Bir süre Meclis'te de bağımsız milletvekili olarak kalmıştı.

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        #Ümit Özlale
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