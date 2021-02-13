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Ümit Sayın İbo Show'da! Ümit Sayın kaç yaşında? Ümit Sayın kimdir?

Ümit Sayın'ın sanat hayatında dönüm noktası Sezen Aksu ile tanışması ile olmuştur. Şarkıcı 1992 yılında Harun Kolçak'a, 1993 yılında Ajda Pekkan'a, 1994-1995 yılları arasında Tarkan'a ve günümüze dek birçok sanatçıya vokalistlik yaptı. Ümit Sayın kaç yaşında? Ümit Sayın kimdir? İşte Ümit Sayın hakkında merak edilenler...

Ümit Sayın İbo Show'da! Ümit Sayın kaç yaşında? Ümit Sayın kimdir?

Şarkıcı Ümit Sayın, yıllar sonra seyircilerin karşısına çıktı. İbo Show'a konuk olan Ümit Sayın, şarkıları ile 1990'lı yıllara damgasını vurmuştur. Ünlü sanatçı şarkılarını hem kendi söylemiş hem de başka şarkıcılara vermiştir. Ümit Sayın kaç yaşında? Ümit Sayın kimdir? İşte Ümit Sayın hakkında merak edilen detaylar...

ÜMİT SAYIN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Ümit Sayın (d. 26 Nisan 1970, İzmir),Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarıdır.

İlk ve orta öğremini İzmir'de tamamladıktan sonra Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İktisat Bölümü'nde eğitimine devam etti. Fakat müzik kariyeri için daha sonra bu bölümü yarıda bıraktı.

Sezen Aksu'nun vokalistliği sonrası müzik kariyerine adım atan sanatçı İstanbul'a yerleşti. Daha sonraları bir süre Timur Selçuk'tan klasik gitar eğitimi aldı. MFÖ müzik grubu üyesi Fuat Güner'in stüdyosunda 2 yıl çalıştı, stüdyo vokalleri ve reklam müzikleri yanı sıra 1991 yılından itibaren ilk bestelerini yapmaya başladı. Şarkıcı Deniz Arcak'ın ismini duyurduğu "Zehir Ettin" ve "Vurur" adlı parçalarının söz ve müziklerini yazdı. 1993 yılında Ajda Pekkan'a vokalistlik yapmaya başladı.

Ümit Sayın, 8 Eylül 1990 tarihinde Sezen Aksu'nun İzmir'de verdiği bir konserde sahne alarak Sezen Aksu ile beraber şarkı söylemesi sonrası sesinden etkilenen Sezen Aksu, onu vokalisti yaptı.[2] Şarkıcı 1992 yılında Harun Kolçak'a, 1993 yılında Ajda Pekkan'a, 1994-1995 yılları arasında Tarkan'a ve günümüze dek birçok sanatçıya vokalistlik yaptı. MFÖ grubu üyesi Özkan Uğur'un teşvikiyle 1991 yılından itibaren beste ve söz yazmaya başlayan Sayın; Harun Kolçak, Deniz Arcak, Emel Müftüoğlu, Erdal Çelik, Seden Gürel, Leman Sam, Hakan Peker, Burak Kut, İzel, Yeşim Salkım, Pınar Aylin, Suavi, Bendeniz, Tarkan, Zeynep Dizdar gibi şarkıcılara şarkılarını verdi. Ozan Çolakoğlu ile müzikal birlikteliği sayesinde kariyerine başarılı şekilde devam etti.

ÜMİT SAYIN'IN ALBÜMLERİ

AlbümAlbüm bilgileriNotlar
Ümit Sayın
Ben Tabii ki
  • Yayınlandığı yıl: 1999
  • Şirket: İstanbul Plak
  • Format: Kaset, LP
Mai
Söz-Müzik Ümit Sayın
  • Yayınlandığı yıl: 2011
  • Şirket: Poll Production
  • Format: CD, dijital platform, LP
Kendiliğinden
  • Yayınlandığı yıl: 2014
  • Şirket: Poll Production
  • Format: CD, dijital platform, LP

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