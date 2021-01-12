Ümitsizler ordusu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSosyal GüvenlikİşsizSon dakika işsizlik rakamları! İş bulma ümidi olmayanlar artıyor
ABONE OL

İş bulma ümidi olmayanlar artıyor

Pandemi dolayısıyla getirilen işten çıkarma yasağı devam ederken, yeni iş bulmak da zorlaştı. İş bulma ümidini yitirenlerin sayısı son bir yılda yüzde 126 oranında artarak 1.5 milyon kişiye ulaştı. İş bulma ümidini yitirenlerin sayısı, aileleri hariç olduğu halde Manisa’nın nüfusunu geçti. Habertürk’ten Ahmet Kıvanç’ın haberi

Son dakika işsizlik rakamları! İş bulma ümidi olmayanlar artıyor
Ümitsizler ordusu
0:00 / 0:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) verilerine göre, ekim ayında işsiz sayısı önceki yılın aynı ayına göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.7 puan azalarak yüzde 12.7 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde 15 yaş üzeri nüfus 1 milyon 179 bin kişi arttı. İşgücü 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31.5 milyon kişiye geriledi. Buna karşılık işgücüne dahil olmayanların sayısı 2 milyon 467 bin kişi artarak 31.5 milyon kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı bir yılda 3 puan azalarak yüzde 50.0’ye düştü.

İşgücüne katılma oranı en son 2013 yılı ekim ayında yüzde 48.4 olmuş, ondan sonraki yıllarda hep yüzde 51’in üzerinde gerçekleşmişti. 2018 yılında ise yüzde 53.9’a kadar çıkmıştı.

İSTİHDAM 2016 YILINDAKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

2018 ve 2019 yıllarında inşaat sektöründe istihdamda yaşanan daralmanın yarattığı baz etkiyle ekim ayında bu sektördeki çalışan sayısı önceki yıla göre 110 bin kişi artarak 1 milyon 748 bin kişiye yükseldi. İnşaat sektöründe yıllık ortalama çalışan sayısı 2017’de 2.1 milyon, 2018’de 2 milyon, 2019’da 1 milyon 550 bin kişi oldu.

İnşaat dışındaki tüm sektörlerde istihdam azaldı. Tarım sektöründe 242 bin kişi azalarak 4.8 milyona, sanayi sektöründe 82 bin kişi azalarak 5.6 milyona, hizmetler sektöründe ise 391 bin kişi azalarak 4 milyon kişiye geriledi. Toplam istihdam ise 896 bin kişi azalarak 27.4 milyon kişiye düştü. İstihdam 2018 ve 2020 yılındaki gelişmeler sonucu 2016 yılı düzeyine geriledi. 2016’da yıllık ortalama istihdam 27.2 milyon kişi düzeyinde bulunuyordu.

ÜMİTSİZLERİN SAYISI MANİSA’YI GEÇTİ

İşgücüne dahil olmayanların nedenlerine bakıldığında, iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısında çok yüksek artış dikkati çekiyor. Geçen yıl ekim ayında 2 milyon 175 bin kişi olan iş aramayıp çalışmaya hazır olduğunu belirtenlerin sayısı bu yıl yüzde 100 oranında arttı. Bu kişiler iş aramadıkları için işsiz sayısına dahil edilmiyorlar.

İş aramayıp çalışmaya hazır olduğunu belirtenlerin içinde yer alan iş bulma ümidi olmayanların sayısı son bir yılda yüzde 126 oranında arttı. 2019’un ekim ayında 668 bin kişi olan iş bulma ümidi olmayanların sayısı 843 bin kişi artarak 668 binden 1 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

Aileleri hariç iş bulma ümidi olmayanların sayısı 14. il büyüklüğüne ulaşarak 1.6 milyon nüfuslu Hatay ile 1.4 milyon nüfuslu Manisa arasına yerleşti.

İşgücüne dahil olmayan nüfus içinde yer alan ev işleriyle meşgul olanların sayısı 1 milyon 547 bin kişi (yüzde 13.4) azalarak 10 milyon kişiye, emeklilerin sayısı da 244 bin kişi (yüzde 4.9) azalarak 4.8 milyon kişiye geriledi.

Buna karşılık çalışamaz halde olanların sayısı 1 milyon 112 bin kişi (yüzde 28.5) artarak 5 milyon kişiye yükseldi. Çalışamaz halde olanların büyük kısmının kronik rahatsızlık veya 65 yaş kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayanlardan oluştuğu tahmin ediliyor.

Ümidini kaybedenler 68 il nüfusunu geçti
İstanbul15 milyon 519 bin
Ankara5 milyon 639 bin
İzmir4 milyon 367 bin
Bursa3 milyon 56 bin
Antalya2 milyon 512 bin
Adana2 milyon 238 bin
Konya2 milyon 232 bin
Şanlıurfa2 milyon 73 bin
Gaziantep2 milyon 69 bin
Kocaeli1 milyon 953 bin
Mersin1 milyon 840 bin
Diyarbakır1 milyon 756 bin
Hatay1 milyon 629 bin
İş bulma ümidi olmayanlar1 milyon 511 bin
Manisa1 milyon 441 bin

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 24.9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı önceki yılın aynı ayına göre 0.4 puan azalarak yüzde 24.9, istihdam oranı da 2.2 puan azalarak yüzde 30.6 oldu.

Genç nüfusta işgücüne katılma oran ise 3 puan azalarak yüzde 40.8 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise önceki yıla göre 1.6 puan artarak yüzde 27.6 oldu.

MİLYON İŞSİZ BİR YILDAN UZUN SÜREDİR İŞ ARIYOR

İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’da başlamasına karşın, 4 milyon işsizin 1 milyon 267 bini 1 – 2 aydır iş aradığını belirtti. İş arama süresi 3 – 5 ay olanların sayısı 827 bin, 6 – 8 ay olanların sayısı ise 612 bin kişi oldu. Bir yıldan uzun süredir iş arayanların sayısı ise 1 milyon 102 bin kişi düzeyinde yer alıyor.

KAYIT DIŞI ORANI AZALIYOR

İşten çıkarma yasağı döneminde sigortalı işçi çıkartamayan işverenlerin sigortasız işçileri çıkarması kayıt dışı istihdam verilerine de yansıdı. Kayıt dışı istihdam son bir yılda 3.9 puan azalarak yüzde 31.0’e geriledi. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam ise 3.6 puan azalarak yüzde 23.5’ten yüzde 19.9’a düştü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Emzirme ve cenaze ödeneği ne kadar oldu? Son dakika haberleri
SOSYAL GÜVENLİKYeni prim ve ödenekler belli oldu
Bakan Selçuk: “Sosyal yardımlarda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ödenen miktarları arttırdık”
SOSYAL GÜVENLİKSosyal yardım miktarları artırıldı
SON DAKİKA: Taşeron işçilere zorunlu emeklilik!
SOSYAL GÜVENLİKZorunlu emeklilik isyanı
İşten çıkan için kıdem tazminatı! Son dakika Yargıtay kararı
SOSYAL GÜVENLİKİşçi işveren davaları patlayacak
Bakan Selçuk: Aralık ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri başladı
SOSYAL GÜVENLİKNakdi ücret desteği ödemeleri başladı
SON DAKİKA! Evde bakım maaşı ve engelli maaşına zam geldi! 2021 Evde bakım maaş zammı
SOSYAL GÜVENLİKEvde bakım maaşı zamlandı
Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik yaşı hesaplama 2021
SOSYAL GÜVENLİKEmeklilik yaşı hesaplama 2021!
Son dakika! Asgari ücretlinin vergi dilimi bir ay erken yükselecek
SOSYAL GÜVENLİKÜcretli bu yıl daha çok vergi ödeyecek
Milli Savunma Bakanlığı 55 personel alımı yapacak! MSB personel alımı şartları neler?
SOSYAL GÜVENLİKMilli Savunma Bakanlığı 55 personel alımı yapacak!
MEMURLAR DİKKAT! 2021 Kıdem tazminatı tavanı belli oldu!
SOSYAL GÜVENLİKYeni kıdem tazminatı tavanı belli oldu