Ümitsizler ordusu 0:00 / 0:00

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) verilerine göre, ekim ayında işsiz sayısı önceki yılın aynı ayına göre 391 bin kişi azalarak 4 milyon 5 bin kişi oldu. İşsizlik oranı da 0.7 puan azalarak yüzde 12.7 olarak gerçekleşti.

Ekim ayı itibarıyla son bir yıllık dönemde 15 yaş üzeri nüfus 1 milyon 179 bin kişi arttı. İşgücü 1 milyon 288 bin kişi azalarak 31.5 milyon kişiye geriledi. Buna karşılık işgücüne dahil olmayanların sayısı 2 milyon 467 bin kişi artarak 31.5 milyon kişiye çıktı. İşgücüne katılma oranı bir yılda 3 puan azalarak yüzde 50.0’ye düştü.

İşgücüne katılma oranı en son 2013 yılı ekim ayında yüzde 48.4 olmuş, ondan sonraki yıllarda hep yüzde 51’in üzerinde gerçekleşmişti. 2018 yılında ise yüzde 53.9’a kadar çıkmıştı.

İSTİHDAM 2016 YILINDAKİ SEVİYEYE GERİLEDİ

2018 ve 2019 yıllarında inşaat sektöründe istihdamda yaşanan daralmanın yarattığı baz etkiyle ekim ayında bu sektördeki çalışan sayısı önceki yıla göre 110 bin kişi artarak 1 milyon 748 bin kişiye yükseldi. İnşaat sektöründe yıllık ortalama çalışan sayısı 2017’de 2.1 milyon, 2018’de 2 milyon, 2019’da 1 milyon 550 bin kişi oldu.

İnşaat dışındaki tüm sektörlerde istihdam azaldı. Tarım sektöründe 242 bin kişi azalarak 4.8 milyona, sanayi sektöründe 82 bin kişi azalarak 5.6 milyona, hizmetler sektöründe ise 391 bin kişi azalarak 4 milyon kişiye geriledi. Toplam istihdam ise 896 bin kişi azalarak 27.4 milyon kişiye düştü. İstihdam 2018 ve 2020 yılındaki gelişmeler sonucu 2016 yılı düzeyine geriledi. 2016’da yıllık ortalama istihdam 27.2 milyon kişi düzeyinde bulunuyordu.

ÜMİTSİZLERİN SAYISI MANİSA’YI GEÇTİ

İşgücüne dahil olmayanların nedenlerine bakıldığında, iş bulma ümidini kaybedenlerin sayısında çok yüksek artış dikkati çekiyor. Geçen yıl ekim ayında 2 milyon 175 bin kişi olan iş aramayıp çalışmaya hazır olduğunu belirtenlerin sayısı bu yıl yüzde 100 oranında arttı. Bu kişiler iş aramadıkları için işsiz sayısına dahil edilmiyorlar.

İş aramayıp çalışmaya hazır olduğunu belirtenlerin içinde yer alan iş bulma ümidi olmayanların sayısı son bir yılda yüzde 126 oranında arttı. 2019’un ekim ayında 668 bin kişi olan iş bulma ümidi olmayanların sayısı 843 bin kişi artarak 668 binden 1 milyon 511 bin kişiye yükseldi.

Aileleri hariç iş bulma ümidi olmayanların sayısı 14. il büyüklüğüne ulaşarak 1.6 milyon nüfuslu Hatay ile 1.4 milyon nüfuslu Manisa arasına yerleşti.

İşgücüne dahil olmayan nüfus içinde yer alan ev işleriyle meşgul olanların sayısı 1 milyon 547 bin kişi (yüzde 13.4) azalarak 10 milyon kişiye, emeklilerin sayısı da 244 bin kişi (yüzde 4.9) azalarak 4.8 milyon kişiye geriledi.

Buna karşılık çalışamaz halde olanların sayısı 1 milyon 112 bin kişi (yüzde 28.5) artarak 5 milyon kişiye yükseldi. Çalışamaz halde olanların büyük kısmının kronik rahatsızlık veya 65 yaş kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayanlardan oluştuğu tahmin ediliyor.

Ümidini kaybedenler 68 il nüfusunu geçti İstanbul 15 milyon 519 bin Ankara 5 milyon 639 bin İzmir 4 milyon 367 bin Bursa 3 milyon 56 bin Antalya 2 milyon 512 bin Adana 2 milyon 238 bin Konya 2 milyon 232 bin Şanlıurfa 2 milyon 73 bin Gaziantep 2 milyon 69 bin Kocaeli 1 milyon 953 bin Mersin 1 milyon 840 bin Diyarbakır 1 milyon 756 bin Hatay 1 milyon 629 bin İş bulma ümidi olmayanlar 1 milyon 511 bin Manisa 1 milyon 441 bin

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK YÜZDE 24.9

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı önceki yılın aynı ayına göre 0.4 puan azalarak yüzde 24.9, istihdam oranı da 2.2 puan azalarak yüzde 30.6 oldu.

Genç nüfusta işgücüne katılma oran ise 3 puan azalarak yüzde 40.8 seviyesinde gerçekleşti.

Ne eğitimde ne de istihdamda olanların oranı ise önceki yıla göre 1.6 puan artarak yüzde 27.6 oldu.

MİLYON İŞSİZ BİR YILDAN UZUN SÜREDİR İŞ ARIYOR

İşten çıkarma yasağı 17 Nisan’da başlamasına karşın, 4 milyon işsizin 1 milyon 267 bini 1 – 2 aydır iş aradığını belirtti. İş arama süresi 3 – 5 ay olanların sayısı 827 bin, 6 – 8 ay olanların sayısı ise 612 bin kişi oldu. Bir yıldan uzun süredir iş arayanların sayısı ise 1 milyon 102 bin kişi düzeyinde yer alıyor.

KAYIT DIŞI ORANI AZALIYOR

İşten çıkarma yasağı döneminde sigortalı işçi çıkartamayan işverenlerin sigortasız işçileri çıkarması kayıt dışı istihdam verilerine de yansıdı. Kayıt dışı istihdam son bir yılda 3.9 puan azalarak yüzde 31.0’e geriledi. Tarım dışı sektörlerde kayıt dışı istihdam ise 3.6 puan azalarak yüzde 23.5’ten yüzde 19.9’a düştü.