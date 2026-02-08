Habertürk
        Ümraniyespor: 0 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Ümraniyespor: 0 - İstanbulspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor, 0-0 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte Ümraniyespor puanını 28'e, İstanbulspor ise 32'ye çıkardı.

        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 17:54 Güncelleme: 08.02.2026 - 17:58
        Trendyol 1. Lig'in 24. haftasında Ümraniyespor ile İstanbulspor karşı karşıya geldi. Spoint Ümraniye Stadyumu'nda oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

        Bu sonucun ardından ligdeki galibiyet hasreti iki maça çıkan Ümraniyespor haftayı 28, İstanbulspor ise 32 puanla tamamladı.

        Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Ümraniyespor, Iğdır FK'ya konuk olacak. İstanbulspor, Çorum FK ile deplasmanda karşılaşacak.

