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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Ümraniyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor: 1 - Şanlıurfaspor: 0 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Ümraniyespor sahasında Şanlıurfaspor'la karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İstanbul temsilcisi 1-0 kazandı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 22:20 Güncelleme: 24.01.2025 - 22:20
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        Ümraniyespor tek attı 3 aldı!
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        Trendyol 1. Lig'in 21. hafta açılış maçında Ümraniyespor ile Şanlıurfaspor kozlarını paylaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        Ümraniye'ye galibiyeti getiren golü 30. dakikada Jurgen Bardhi kaydetti.

        Bu sonucun ardından Ümraniyespor 29 puana yükseldi. Üst üste 2. maçını kaybeden Şanlıurfaspor ise 25 puanda kaldı.

        Ligin 22. haftasında Ümraniyespor sahasında MKE Ankaragücü'nü ağırlayacak. Şanlıurfaspor ise sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.

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