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Ümraniyespor: 2 - Hatayspor: 2 MAÇ SONUCU

Spor Toto Süper Lig’in 17. haftasında HangiKredi Ümraniyespor, Atakaş Hatayspor ile 2-2 berabere kaldı.

Ümraniyespor: 2 - Hatayspor: 2 MAÇ SONUCU
HABERTURK.COM

Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşmada kazanan çıkmadı.

HangiKredi Ümraniyespor ile Atakaş Hatayspor sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı. Bu sonuçla Atakaş Hatayspor puanını 16'ya, HangiKredi Ümraniyespor ise 11'e yükseltti.

Ümraniye temsilcisinin gollerini 39'da Durel Avounou ile 67'de penaltıdan Umut Nayir kaydetti. Hatay ekibinin sayıları ise 24'te Ayoub El Kaabi ile 53'te Saba Lobjanidze'den geldi.

HangiKredi Ümraniyespor'da 78'de Allyson kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

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