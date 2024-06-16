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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Ümraniyespor Ümraniyespor'da Tuncay Şanlı dönemi - Futbol Haberleri

        Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'yı getirdi

        1'inci Lig ekiplerinden Ümraniyespor, teknik direktörlük görevine Tuncay Şanlı'nın getirildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.06.2024 - 00:08 Güncelleme: 16.06.2024 - 00:08
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        Ümraniyespor'da Şanlı dönemi
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        Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu. İstanbul ekibi, 42 yaşındaki teknik adamın göreve getirildiğini duyurdu.

        Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız! Yeni maceramız başlıyor, Ümraniyespor ailesi olarak Tuncay Şanlı'ya kocaman bir hoş geldin diyelim!” ifadelerine yer verildi.

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