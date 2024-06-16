Ümraniyespor'un yeni teknik direktörü Tuncay Şanlı oldu. İstanbul ekibi, 42 yaşındaki teknik adamın göreve getirildiğini duyurdu.

Konuyla ilgili olarak kulüpten yapılan açıklamada, “Ümraniyespor ailesine hoş geldin, Tuncay Şanlı! Futbol tutkusuyla dolu, enerjik ve başarılı yeni teknik direktörümüzle birlikte büyük başarılara imza atmaya hazırız! Yeni maceramız başlıyor, Ümraniyespor ailesi olarak Tuncay Şanlı'ya kocaman bir hoş geldin diyelim!” ifadelerine yer verildi.