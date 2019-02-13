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Ama anlamıyor, ona bir şey olmaz sanıyor. Daha yaşı çok küçük 14 yaşında… Gün içinde hep didişme halindeyiz ama gece olunca sevgisi ortaya çıkıyor. Saçıma falan karışır hep ama en çok da beni taklit eder. Arkadaşları da kendisi gibi marjinal. Piercing falan takıyor yapıştırma, bıraksak her yerini deldirecek. Ben disiplinli bir kadınım ama kızım Meleke Bal olunca akan sular duruyor.