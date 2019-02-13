İşte Umut Akyürek’in açıklamalarından satır başları…
"Bir buçuk yıldır zorlu bir süreçten geçtim. Ben bir diş tedavisi gördüm, sonra çok korkunç ağrılar başladı bende. Hayatımda yaşadığım yaşayabileceğim en korkunç ağrıydı.
Antibiyotik ilaçlar tükettim. Hiçbiri işe yaramadı. Pek çok ilaç kullandığım için de kilo aldım. Halk arasında bu hastalığın adı ‘delirten hastalık’ olarak geçiyor. Şu anda yok çok şükür bir ağrım. Çok çaresiz kaldığım zamanlar oldu. Çünkü ilacı yok, bir ilaca başlıyorsun bir buçuk ay sonra ilacın etkisini anlıyorsun.
'KIZIM BÜYÜK GÖSTERİYOR AMA HENÜZ ÇOCUK!'
Melek Bal çok çılgın. Bazen diyorum ki; "Bir an önce büyüse de hayırlısıyla bir koca bulsa da aklını başına alsa biz de bundan kurtulsak. "Yaşıtlarına göre büyük gösteriyor ama henüz çok küçük. Bakmayın onun öyle makyajlar yapıp, saçlar boyadığına… Her gece ‘anne beni uyut’ diyor. İlla yanına yatacağım, sırtını kaşıyacağım, dua edeceğim öyle uyuyor.
Kızımızı her an kontrol ederiz, cep telefonunu falan karıştırırız. Hoşumuza gitmeyen bir şey olursa, müdahale ediyoruz. Çünkü biraz başına buyruk bir kız Melek Bal, bizi yorduğu zamanlar oluyor. Bildiğini okuyan bir kız. Anlatıyoruz, yanlış olacağını söylüyoruz… Sosyal medya çünkü, çocuklar için de çok tehlike arz ediyor, uyarıyoruz onu. İnsanlara güven konusunda biraz daha dikkatli olması gerektiğini söylüyoruz.
Ama anlamıyor, ona bir şey olmaz sanıyor. Daha yaşı çok küçük 14 yaşında… Gün içinde hep didişme halindeyiz ama gece olunca sevgisi ortaya çıkıyor. Saçıma falan karışır hep ama en çok da beni taklit eder. Arkadaşları da kendisi gibi marjinal. Piercing falan takıyor yapıştırma, bıraksak her yerini deldirecek. Ben disiplinli bir kadınım ama kızım Meleke Bal olunca akan sular duruyor.
Ama şu an her şey için çok erken. İleride pişmanlık duyabileceğin şeyler yapma diyoruz dövme falan, yaşın büyüsün o zaman bakarsın…"
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