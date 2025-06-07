Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!
Gaziantep'te, karaciğer kanseri tedavisi sürecinde moral etkinliği düzenlenen 5 yaşındaki Elif Azra Yeniçeri, hastalığının yeniden ağırlaşması sonucu hayatını kaybetti. Cenazede, baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti
Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
GÖZYAŞLARI SEL OLDU
Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Elif’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Elif Azra için Gaziantep’te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.
BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU
Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Minik Elif’in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedildi.
UMUT BALONLARI BIRAKILMIŞTI
Elif Azra için geçtiğimiz hafta amcası Ahmet Yeniçeri’nin sosyal medyada yaptığı "Elif Azra’ya moral için balon uçurmak istiyoruz. Siz de gelir misiniz?" çağrısı üzerine üniversite öğrencileri harekete geçerek etkinliğe katılarak gökyüzüne binlerce balon bırakmıştı.
Sosyal medyada da geniş yankı uyandıran bu moral etkinliği, birçok hastaya ilham olmuştu.