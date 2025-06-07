Umut balonları bırakılmıştı... 5 yaşındaki Elif Azra'dan acı haber!

Gaziantep’te yaşayan ve karaciğer kanseriyle mücadele eden Yusuf Yeniçeri ve Berna Yeniçeri çiftinin 5 yaşındaki kızı Elif Azra, uzun süredir mücadele ettiği karaciğer kanseri nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

GÖZYAŞLARI SEL OLDU Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Elif’in cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ailesine teslim edildi. Elif Azra için Gaziantep’te cenaze namazı kılındı. Cenaze namazı öncesi ve sonrasında helallik alınırken göz yaşları sel oldu.

BABASI GÜÇLÜKLE AYAKTA DURDU Baba Yusuf Yeniçeri ayakta durmakta zorluk çekti. Kılınan cenaze namazının ardından Minik Elif’in cenazesi Gaziantep Asri Mezarlıkta defnedildi.