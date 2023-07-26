Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alina Boz ile Umut Evirgen sevgili mi oldu? Umut Evirgen'in sevgilileri ve biyografisi...

Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Alina Boz ile Umut Evirgen sevgili mi oldu? Umut Evirgen'in sevgilileri ve biyografisi...

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Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla sevgili olan Umut Evirgen, bu kez bir başka güzel oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı. Yönetmenliği ve işletmeciliği ile tanınan Evirgen'in hayat hikayesinden bilgileri bir araya getirdik...