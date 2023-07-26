Umut Evirgen kimdir, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? Umut Evirgen ile Alina Boz sevgili mi?
Geçtiğimiz hafta ünlü oyuncu Alina Boz ile adı anılmaya başlanan Umut Evirgen, resmi Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla resmen aşkını ilan etti. Söz konusu gelişmenin ardından vatandaşlar; Umut Evirgen kimdir, ne iş yapıyor ve kimlerle sevgiliydi aramaları yapmaya başladı. İşte, Evirgen'in hayat hikayesine ilişkin bilgiler...
Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun ve Serenay Sarıkaya gibi ünlü oyuncularla sevgili olan Umut Evirgen, bu kez bir başka güzel oyuncu Alina Boz ile yeni bir aşka yelken açtı. Yönetmenliği ve işletmeciliği ile tanınan Evirgen'in hayat hikayesinden bilgileri bir araya getirdik...
UMUT EVİRGEN KİMDİR?
Sinema dünyasının genç isimlerinden Umut Evirgen, 26 Şubat 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Genç sinemacı Umur Evirgen yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmecidir.
Bugün 31 yaşında olan Umut Evirgen Lisans eğitimini New York’da Berkeley College’de İşletme alanında tamamladıktan sonra Türkiye'ye dönmüş ve yüksek lisansını İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde Sinema TV alanında yapmıştır.
Ben Bir Denizim, Cinequest Film & Creativity Festival, Crystal Palace International Film Festival, Rhode Island Film Festival ve Edmonton Film Festival’den davet aldı ve ilk gösterimini Adana Altın Koza Film Festivali’nde yaptı. Burada Türkan Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu ödülüne değer görüldü. Uluslararası prömiyerini Filmfestival Cottbus’da yaptı.
Yine aynı yıl, bir karantina evinde yaşananları konu alan Dünyanın En Hafif Filmi’nin yönetmenliğini ve senaristliğini yaptı. Senaryosunu Feride Çiçekoğlu ile birlikte yazdığı Anasının Kuzusu isimli yeni uzun metraj film projesi, Ankara Film Festivali Proje Geliştirme Platformu’na seçildi. Son olarak Buluşma Noktası adlı sinema filmi post prodüksiyon aşamasında. Filmin başrollerinde Melisa Şenolsun, Levent Üzümcü, Belçim Bilgin, Bora Akkaş, Alican Yücesoy, Necip Memili, Müge Bayramoğlu, Celil Nalçakan ve İrem Sak vardır. Görüntü yönetmeni Veli Kuzlu, müzik ise Korhan Futacı’dır. Filmin 2021’in son çeyreğinde gösterime girmesi planlanıyor.
UMUT EVİRGEN NE İŞ YAPIYOR?
Aynı zamanda yeme içme sektöründe başarılı bir geçmişi vardır. Halen Gizli Kalsın gibi son yılların en çok konuşulan mekan sahiplerinden biri. Birçok işletmeci yanında yetişmiştir. Kendisi hala Emirgan Group’un sahibidir. Chicki Boom adlı barı Timeout ödüllerinde en iyi bar seçilmiştir.