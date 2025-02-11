Umut Meraş: Beşiktaş'a kırgınım

Eyüpspor'da forma giyen Umut Meraş, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Siyah beyazlılarda beklentilerden uzak bir grafik çizen ve Temmuz ayında Eyüpspor'un yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu TRT Spor'a verdiği röportajda eski takımına sitem etti.

"BEŞİKTAŞ'A KIRGINIM" Beşiktaş'ta geçirdiği dönemin çok kötü olduğunu söyleyen Meraş, siyah beyazlılara kırgın olduğunu belirtti. İşte Meraş'ın sosyal medyada da gündem olan o sözleri: "Beşiktaş'a kırgınım. Ben Beşiktaş'a geldiğimde milli takım oyuncusuydum. Beşiktaş'ta bir kez milli takıma çağrılmadım.''