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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Umut Meraş: Beşiktaş'a kırgınım - ikas Eyüpspor Haberleri

        Umut Meraş: Beşiktaş'a kırgınım

        Eyüpspor'un sol bek oyuncusu Umut Meraş, eski takımı Beşiktaş'la ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Meraş, "Beşiktaş'a kırgınım" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2025 - 14:52 Güncelleme: 11.02.2025 - 14:52
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        "Beşiktaş'a kırgınım"
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        Eyüpspor'da forma giyen Umut Meraş, TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

        Siyah beyazlılarda beklentilerden uzak bir grafik çizen ve Temmuz ayında Eyüpspor'un yolunu tutan 29 yaşındaki oyuncu TRT Spor'a verdiği röportajda eski takımına sitem etti.

        "BEŞİKTAŞ'A KIRGINIM"

        Beşiktaş'ta geçirdiği dönemin çok kötü olduğunu söyleyen Meraş, siyah beyazlılara kırgın olduğunu belirtti.

        İşte Meraş'ın sosyal medyada da gündem olan o sözleri:

        "Beşiktaş'a kırgınım. Ben Beşiktaş'a geldiğimde milli takım oyuncusuydum. Beşiktaş'ta bir kez milli takıma çağrılmadım.''

        'MİLLİ TAKIM'I KAYBETTİM'

        ''İlk sezonumda 30'a yakın maç oynadım. Şampiyonlar Ligi'nde 6 maça çıktım. Aktif bir milli takım oyuncusuydum, Beşiktaş'ta bir kere milli takıma çağrılmadım. Milli takımı kaybettim. Çünkü Beşiktaş'ta istediğim forma şansını bulamadım.''

        ''Beşiktaş'ta geçirdiğim üç sene çok kötü gitti. İki haftada bir hoca değiştiriyorduk. Eyüpspor'da kendimi buldum. Şimdi Beşiktaşlılar, 'Geri dön' diye bana mesaj atıyorlar. O işler öyle olmuyor."

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