Ünal Karaman'dan penaltı tepkisi

Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman kupaya veda ettikleri için üzgün olduklarını vurgulayarak, "Öncelikle kaybettiğimiz için üzgünüz. Birçok konuda sağduyuyla yaklaşıp camiaya yakışan duruş sergilemeye gayret gösteriyoruz. Spora adil bir gözle bakma peşindeyiz. Camiamızın beklentileri var. Bunlara cevap veremeyebilirsiniz ama bu şekilde olması adil değil. Pozisyonu içeride izledim. Bir şey görmeye çalışıyorum. Bir yere koyamıyorum. O zaman her ceza sahasındaki müdahaleye bu karar veriliyorsa o zaman ben savunma oyuncusu oynatmayayım. Hiçbir açıklama beni bu penaltıya inandıramaz. Önemli bir hata. Bu Trabzonspor mensubu olarak değil, spor ferdi olarak yaptığım bir açıklamadır" ifadelerini kullandı.