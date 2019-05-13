Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında, deplasmanda Atiker Konyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor’un Teknik Direktörü Ünal Karaman, maç sonu açıklamalarda bulundu. Konuşmasına mübarek günlerde takımını yalnız bırakmayan her iki takımın taraftarına teşekkür ederek başlayan Karaman, “Maç geneline baktığımız anda tabii ki iki takım açısından da belki memnun olunmayacak bir sonuç. Biz kazanmak istiyorduk ki, son 2 haftaya da en azından üçüncülük şansımızı biraz daha üst seviyelerde tutalım diye. Oyuncularım gayret gösterdiler, samimi mücadele ettiler. Ben sezon başından beri söylüyorum, bu takımın içinde yaşamış oldukları zorlukları tabii ki idari boyutunu bir kenara bırakıyorum, bu futbolcu kadrosu inanmamış olsaydı, bizi bu günlere getirmezlerdi. Dolayısıyla ben onları hatalarıyla da seviyorum. Bugün evet basit hatalar yaptık, basit goller yedik. Bize yakışmayacak goller yedik. Ama bu futbolun içerisinde var maalesef, bir oyuncudan kendi özelliği dışında ekstra şeyler isterseniz, oyuncu iyi niyetle bunu yapmaya çalışırsa, ben buna kayıtsız kalamam. Evet üzüldük. Belki 1-0’dan sonra 2-0’ı bulabileceğimiz pozisyonlar oldu. Belki ilk yarı maçı koparabileceğimiz pozisyonlar oldu. Buna karşılık her şeye rağmen gösterilen mücadeleden memnunum. Kazansaydık daha memnun olacaktım” ifadelerini kullandı.