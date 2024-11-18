UNICEF, milli voleybolcu Zehra Güneş ile iş birliği anlaşması yaptı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nın milli oyuncusu Zehra Güneş arasında iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.

Feriye'de düzenlenen imza törenine Zehra Güneş'in yanı sıra UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi ile VakıfBank Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferkan Merdan katıldı.

Zehra Güneş, anlaşmadan dolayı çok heyecanlı olduğunu belirterek, "Bu anlaşmanın öneminin farkındayım. Bugün çocukları ve çocuk haklarını koruyan UNICEF ile anlaşma yapıyorum. Bu iş sayesinde çocukların hayatını değiştirmek istiyorum. Çocukların haklarını koruyacağım için mutluyum. Sizlerin aracılığıyla çocukların daha yaşanabilir bir dünyada olmalarını istiyorum. UNICEF'in yardımıyla her çocuğa dokunabiliriz. Kız çocukları demek, güçlü yarınlar demek. UNICEF ile birlikte her kız çocuğunun yoluna ışık tutacağız. Bir çocuğun elinden tutmanın anlamını biliyorum." ifadelerini kullandı.

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UNICEF ile önemli işler yapacağını aktaran Zehra, "Erkek ve kız çocuklarının eşit bir ortamda büyümesini istiyoruz. Bunun için de toplumsal farkındalığı oluşturmak istiyoruz. UNICEF, dezavantajlı çocuklara ulaşıp onlara destek olmayı amaçlıyor. Bir kız çocuğunun yolunu aydınlatmak istiyorum. Dışarda yardıma ihtiyacı olan, bir motivasyon kaynağı bulmak isteyen birçok kız var. Bunlardan 1-2 tanesine dokunmamız bile önemli." şeklinde konuştu.

Uzun süredir böyle bir işte yer almak istediğini vurgulayan Zehra, şunları kaydetti:

"Çocuklarla kısa bir antrenman yapmıştık. Manşeti ve pasın nasıl atıldığını gösterdiğimde kızın duygularını hissettim. Kız, benden bir şey öğrendiğinde çok mutlu oldu. Bu küçük bir şey de olsa biz farkında olamıyoruz. Çocuklarla her zaman zaman geçirmeye çalışıyorum. Çocuklardan gelen hediyeleri atmam. Çocuklar, saf sevgiyle hareket eder. Annem ile babam beni böyle yetiştirdi. Elimden geldiğince çocukları kırmamaya çalıştım."