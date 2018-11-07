Union Comercio - Sport Rosario sahaya çıkıyor

Peru Premier Lig Clausura heyecanı devam ediyor. Union Comercio, 08 Kasım 2018 Perşembe günü Sport Rosario takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 21:15. 14 puanlı Union Comercio 11. sırada bulunuyor, Sport Rosario 5 puana sahip ve 16. sırada. Union Comercio, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. Sport Rosario son 5 mücadelede 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 460 kodlu maçı oynayanlar; Union Comercio galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Sport Rosario galibiyet oranı 0.00.

Union Comercio önceki hafta Sporting Cristal mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

Sport Rosario, Juan Aurich karşılaşmaında 1-1 berabere kaldı.

Union Comercio, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Union Comercio, kendi sahasında 14 gol attı, 9 gol yedi.

Sport Rosario ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 beraberlik, 5 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Sport Rosario, 3 gol atarken 11 gol yedi.

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