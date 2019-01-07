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Konya Selçuk üniversitesi akşam saatlerinde aklı almaz bir olaya tanıklık etti. 25 yaşındaki Y.D. arkadaşlık teklifini reddeden Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Reklamcılık bölümü 4. Sınıf öğrencisi S.K ile görüşmek için memleketi Kırşehir’den Konya’ya geldi.
Selçuk Üniversitesi kampüsüne gelen Y.D. üniversite güvenlik görevlilerinin dikkatinden kaçmadı. Çantasından çıkardığı pompalı tüfeği boğazına dayayan Y.D. arkadaşlık isteğini kabul etmeyen S.K ile görüşmek istediğini aksi taktirde kendisini öldüreceğini söyledi. Kampüse kısa sürede polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre takıntılı olduğu 24 yaşındaki S.K’nın öğrenim gördüğü İletişim Fakültesi binasının önüne kadar boğazına dayadığı pompalı tüfekle gelen genç platonik aşık burada kendisine yaklaşan polisleri görünce tekrar kendini öldürmekle tehdit edip polislerin yaklaşmasını engelledi. Bu sırada fakültede öğrenim gören öğrenciler Y.D.’nin haberi olmadan arka kapıdan tahliye edildi. 1 saat süren ikna çabasının ardından Y.D. pompalı tüfek ile birlikte polise teslim oldu.
Y.D. sorgulanmak üzere polis merkezine götürülürken olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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izzettinefe414 saat önce Şu Türk erkeklerindeki takinti dunyanin hic bir yerinde yok. Kadin cinayetlerinin 1 numaralari sebebi de bu zaten. 5 1 taskanf6 saat önce ceza alacakmı hayır tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılacak potansiyel cani 5 0 zszszsz10 saat önce yeni türkiyenin dizileri sağ olsun .... bir de son günlerde binbir sıkıntıya sokulan eski sanatçılarımızın oynadığı filmlere bakın görün o zamanlarda bu halka ne vermişler ? sevgiyi kardeşliği mizahı aile bağlarını mı yoksa bugünkü dizilerdeki gibi mafia , derin devlet , zorbalık , ahlaksızlık mı ? 3 0