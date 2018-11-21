İŞKUR, aktif işgücü programları kapsamında işsizlere yönelik gerçekleştirdiği toplum yararına program uygulamasını üniversite öğrencilerine de yaygınlaştırıyor. İŞKUR’un yeni programı, öğrencilerin çalışma hayatıyla tanışmalarını ve çalışma disiplini kazanmalarını amaçlıyor. Buna göre, üniversite öğrencileri haziran, temmuz, ağustos ve eylül aylarında kamu kurum veya kuruluşlarında üç ay süreyle çalışabilecekler.



LİSANS VE ÖN LİSANS ÖĞRENCİLERİ



Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programlara lisans ve önlisans öğrencileri katılabilecek. Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri programlara katılamayacak. Toplum yararına programların uygulama süresi içerisinde dersleri devam eden veya zorunlu staj yapmakta olan kişiler, programlardan yararlanamayacak. Açık öğretim öğrencileri, üniversitelilere yönelik olanlar dışındaki toplum yararına programlarda eskiden olduğu gibi çalışabilecekler.



HANGİ ALANLARDA ÇALIŞACAKLAR?



Üniversiteli gençler doğanın korunması; kültürel mirasın restorasyonu, korunması ve tanıtılması; kütüphanelerin bakımı ve düzeni; kamu kurumlarının kültürel ve sosyal hizmetlerinin desteklenmesi gibi alanlarda çalışacaklar.



HER KATILIMCI ÜÇ AYA KADAR YARARLANABİLECEK



Katılımcılar, üniversitelilere yönelik toplum yararına programlardan en fazla üç ay yararlanabilecek. Normalde 9 aya kadar uygulanan toplum yararına programlara katılanlara 14 güne kadar ücretsiz izin hakkı veriliyor. Üniversite öğrencileri ise üç aylık çalışma döneminde 5 güne kadar ücretsiz izin yapabilecekler.



HAFTADA ÜÇ GÜN



Toplum yararına programa katılan öğrenciler haftada üç gün, günde 8 saat çalışacaklar. Öğrencilere, çalıştıkları her gün için, bir günlük asgari ücret üzerinden ödeme yapılacak. 2018 yılında uygulanan asgari ücret üzerinden günlük ücret 53.43 lira olacak. Ocak ayından itibaren asgari ücrette yapılacak artışa paralel olarak bu tutar artacak.

Hafta tatili günleri ve herhangi bir sebeple katılım sağlamadıkları günler için ödeme yapılmayacak.

Üniversite öğrencilerine yönelik toplum yararına programların ilki gelecek yıl haziran ayında başlayacak.



İŞKUR’UN ÜNİVERSİTELİLERE YÖNELİK PROGRAMLARI



İŞKUR’un üniversite öğrencilerine yönelik diğer programları şöyle:

Mesleki eğitim kursları: İstihdam garantili mesleki eğitim kurslarına katılanların en az yüzde 50’si, en az 120 gün istihdamda kalıyor. Bu kurslardan, devam etmesine engeli bulunmayan yükseköğretim öğrencileri de yararlanabiliyor. Kurslar günde 5-8 saat, haftada 30-40 saat arasında değişiyor. Kursa katılanların zaruri giderlerini karşılamak için 25-45 TL arasında ödeme yapılıyor.



İşbaşı eğitim kursları: 18-29 yaş arasındaki gençlere yönelik işbaşı eğitim kurslarına, programa devam etmelerine engeli bulunmayan öğrenciler de katılabiliyor. Siber güvenlik, bulut bilişim, oyun geliştirme uzmanı ve kodlama gibi geleceğin mesleklerini öğrenmek isteyen gençler için 9 aya kadar kurs programı düzenleniyor. Kursa katılan öğrencilere günlük 46.23 TL harçlık veriliyor.



İş ve meslek danışmanlığı: Üniversite son sınıf öğrencilerine, iş arama, iş bulma ve işi elde tutma, işverenle görüşme, özgeçmiş hazırlama konularında yardımcı olmak üzere iş arama becerileri geliştirme eğitimi veriliyor. İş ve meslek danışmanlığı hizmetleri tüm İŞKUR İl/Hizmet Merkezlerinde veriliyor.

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