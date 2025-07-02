Üniversite öğrencilerinin geliştirdiği ‘Tarımın Kartalı’ robotu, Avrupa’dan birincilikle döndü

Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyomühendislik Fakültesi öğrencileri Mehmet Efnan Koyunlu, Berk Ermiş, Ece Atmaca, Akın Çelen, Tahmina Güzey, Mert Namlı, Sezgi Şahin, Aylin Rümeysa Aydoğan ve Nur Aleyna Şanlı'dan oluşan 'Güneşinoğlu' teknoloji takımı, tarım arazilerinde böcekler ve yabancı otları tespit edip ilaç atabilen robot yapmak için çalışma başlattı. Takım, aynı bölümde öğretim üyesi olan Prof. Dr. İlker Hüseyin Çelen liderliğinde, çalışmaları dört ayda tamamlandı. Tarımın Kartalı (Agro Eagle) isimli robotla, 9-12 Haziran'da İtalya'nın Milano şehrinde yapılan Field Robot Event yarışmasına katılan Tarımın Kartalı takımı, Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere, Norveç ve Hollanda'nın da bulunduğu 16 takım arasında birinci oldu.

'MALİYETİ YÜZDE 70 DÜŞÜRECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ'

Prof. Dr. Çelen, ürettikleri robotla tarımsal üretimde yüzde 70 oranında tasarrufu hedeflediklerini belirterek, robotun yedek parça dahil tamamen öğrenciler tarafından üretildiğini söyledi. Çelen, "Biyosistem Mühendisliği Bölümü olarak otonom hareket edebilen bir araç geliştirdik. Otonom araç demek insan hatalarını devre dışı bırakmak demek aslında. Tüm dünya bu konuda çalışmalar yapıyor.

Biz de bu aracımızı yaklaşık dört aydır üzerinde yoğunlaşarak bu hale getirdik. Bütün yedek parça dahil, öğrencilerimizin ürettiği, yazılımını öğrencilerimizin geliştirdiği bir çalışma bu. Otonom araçları biz tarlaya soktuğumuzda insan hatalarını devre dışı bırakıyoruz. Bunun yanında böceği ve yabancı otu tanıyabiliyoruz. Tanıdığımız gibi böceğe böcek ilacı, yabancı otlara da ot ilacı atabiliyoruz. Bunu yaparken de böceklere küçük damlalar, yabancı otlara da büyük damlalar püskürtüyoruz. Bu tamamen kendi geliştirdiğimiz yazılımla sağlanıyor. Bu şekilde tarlaya attığımız pestisit miktarını düşürüyoruz. Bunun en büyük avantajı çiftçilerimizin maliyetlerini düşürmek şeklinde yansıyor. Bu araç yarın kullanıldığında, tarımsal üretimde maliyetlerin yüzde 70 oranında azalabileceğini düşünmekteyiz" dedi.

'ÇİFTÇİMİZ ÇOK RAHATLAYACAK' Aracın, üreticinin işini kolaylaştıracağını belirten Çelen, "Böcekleri görerek nokta vuruşu yapacak. Baktığımızda klasik uygulamalarda tüm tarlaya ilaç atıyoruz. Fakat bizim robotumuz sadece zararlıyı gördüğünde ilaç atıyor. Bu da bir tarlaya 300 litre ilaç atarken bir litrelere düşeceği anlamına geliyor. Bugün biz pestisiti dolarla satın alıyoruz ama TL'yle kazanmaya çalışıyoruz. Bu anlamda çiftçimizi çok rahatlatacağını düşünüyorum. Robotumuzu ayrıca meyve bahçelerinde de kullanabiliyoruz. Meyve bahçelerinde gezerken ağaçların koordinatlarını kayıt altına alabiliyor. Aynı zamanda ağacın üzerindeki meyveyi sayabiliyor. Buna ek olarak meyvenin de ne olduğunu belirtebiliyor. Böyle bir özelliğe sahip. Üzerinde UV ışınlarımız var. Bunları yayarak mantarları da tespit edebiliyoruz. Bu da böyle bir güzellik sağlıyor. Yarın hasat zamanına geldiğinde belki de bu robotu biraz daha geliştirip hasat işlemini de yaptırabileceğiz" diye konuştu. 'YARIŞMA UZUN BİR YOLCULUKTU' Prof. Dr. Çelen, İtalya'daki yarışmanın, kendileri için uzun bir yolculuk olduğunu belirterek, "Yarışma uzun bir yolculuktu, çocuklar yoruldular. Aslında iddialı da gittik. Çünkü tüm görevleri yapabiliyorduk. Fakat orada motorlarda çıkan sıkıntılar, uygulama alanının beklediğimiz alanın dışında olması, mısır tarlasında yürütüldü tüm çalışmalar. Yoğun geçti, hatta çocuklar iki gece hiç uyumadılar. Motorlarımız bozulmuştu, motorların içerisindeki dişlileri 3D printerden yaparak onları çalıştırmaya gayret ettiler ve tüm görevleri tamamladık diyebilirim. Ama dediğim gibi arkanızdaki bütçe çok önemli. Almanya da vardı. Almanya üç takımla gelmişti. Bizim robota harcadığımız maliyetle tek başına bir motor satın almışlardı. Bunlar da o yarıştaki farkı ortaya koymakta. 12 ülkeden 16 takımın olduğu bu yarışta bu görevi yaparak birinciliği aldık" ifadelerini kullandı.