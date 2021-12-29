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Üniversite sınavı 2022 YKS ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? AYT, YDT ve TYT sınav tarihi belli oldu!

2022 üniversite sınavı ile ilgili aramalar iyice arttı. Yeni yıla kısa bir süre kala öğrencilerin merakla araştırdığı konuya ilişkin ÖSYM, beklenen açıklamaları yaptı ve 2022 AYT, YDT ve TYT'nin sınav tarihleri ile başvuru tarihleri belli oldu. Peki sınav tarihleri hangi günlerde ve başvuru ne zamana denk geliyor? İşte bu soruların yanıtları ve başvuru ücretleri ile ilgili son durum...

Üniversite sınavı 2022 YKS ne zaman yapılacak, başvuruları hangi tarihte? AYT, YDT ve TYT sınav tarihi belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), 2022 yılı içinde gerçekleşecek sınavların başvuru, sınav ve sonuç açıklanma tarihlerini içeren 2022 ÖSYM sınav takvimini açıkladı. İşte 2022 ÖSYM takvimine göre YKS tarihleri

YKS 2022 NE ZAMAN?

Bilindiği gibi üniversite sınavları 3 kademeli olarak gerçekleşiyor.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 1. Oturum (TYT)

SINAV TARİHİ: 18.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2. Oturum (AYT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 3. Oturum (YDT)

SINAV TARİHİ: 19.06.2022

SONUÇ AÇIKLAMA TARİHİ: 20.07.2022

YKS 2022 BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN?

YKS başvuru işlemleri 11 Şubat - 7 Mart 2022 tarihleri arasında alınacak.

Geç başvuru günü 16-17 Mart 2022 tarihlerinde olacak.

YKS BAŞVURU ÜCRETİ 2022 NE KADAR?

YKS başvuru ücreti henüz belli olmadı. Konuya ilişkin detaylar YKS 2022 kılavuzu yayımlandığında ilan edilecek.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

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