Üniversite sınavı ne zaman? 2025 YKS sınav yerleri belli açıklandı mı?

Üniversite hayali kuran binlerce öğrenci, 2025 YKS maratonuna sayılı günler kala sınav hazırlıklarına hız kesmeden devam ediyor. TYT ve AYT oturumlarında başarılı olup istedikleri bölüme yerleşmek isteyen adaylar, son tekrarlarını yaparken bir yandan da gözlerini sınav giriş yerlerinin açıklanmasına çevirmiş durumda. Sınav günü hangi okulda ve salonda olacaklarını merak eden öğrenciler, ÖSYM'den gelecek duyuruyu bekliyor. Peki, 2025 YKS sınav giriş yerleri belli oldu mu?