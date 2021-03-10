Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündemEğitim
ABONE OL

Üniversite sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 YKS ne zaman, hangi tarihte?

Üniversite sınavı ne zaman? sorusu milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alıyor. Geçtiğimiz günlerde YKS son başvuru işlemlerini yaptıranlar sınav tarihi için bekleyişe geçti. Peki ÖSYM 2021 YKS ne zaman, hangi tarihte? İşte Üniversite sınavı tarihi

Üniversite sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 YKS ne zaman, hangi tarihte?

YKS için heyecanı devam ediyor. Yüzbinlerce lise öğrencisi iyi bir üniversitede eğitim görmek için gireceği sınav tarihini merak ediyor. Toplamda üç oturum ile gerçekleştirilecek AYT, TYT ve YDT sınavları geri sayım başladı. Peki Üniversite sınavı ne zaman? ÖSYM 2021 YKS ne zaman, hangi tarihte?

2021 YKS NE ZAMAN?

021 YKS sınav tarihi 26-27 Haziran 2021 olarak duyuruldu. Adaylar 26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi (TYT),27 Haziran'da ise Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testine (YDT) girecekler. Bu sınavlardan alınacak puanlar ile adaylar üniversite tercihinde bulunabilecek.

YKS NEDİR?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS),Türkiye'de ÖSYM tarafından 2017-2018 eğitim öğretim yılı ile uygulanmaya başlanan ve her yıl yapılan ortaöğretimden yükseköğretime geçiş sınavı sistemidir.

SINAV SİSTEMİ

I. Oturum: Temel Yeterlilik Testi (TYT)

Adayların bir yükseköğretim kurumuna yerleşmek için iki aşamalı sınava girmeleri gerekmektedir. İlk olarak Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumuna girilir. TYT, bir üniversiteye yerleşebilmek için zorunlu bir sınavdır ve ilk aşamayı temsil eder. Testin amacı mantıksal düşünme, akıl yürütme, değerlendirme ve düşünme temelli problem çözme becerilerini ölçmektir. Sorular, seçilmiş lise müfredatından gelmektedir ve bu oturuma girmek zorunludur. Adaylar tercih yapabilmek için TYT'de en az 150 puan almak zorundadır. 150 puanın altında kalanlar tercih yapamazken 180 puan (2020 için 170) ve üzeri alanlar ise lisans bölümlerini tercih edebilecektir. Buna ek olarak TYT'de 200 ve üstü bir puan alan öğrencilerin TYT puanı tercih yapmadıkları takdirde iki yıl geçerlidir. Sınavın süresi 135 dakikadır.

II. Oturum: Alan Yeterlilik Testleri (AYT)

Sorular dört yıllık lise müfredatından gelmektedir. Adaylar TYT sonrasında AYT'ye girmek zorunda değildir. Fakat genel olarak 4 yıl eğitimli üniversiteler, TYT (%40) + AYT (%60) puan toplamları ile aldığı için bu sınava girilmesi gerekmektedir. Sınavın süresi 180 dakikadır.

Yabancı Dil Testi (YDT)

TYT sonrasında DİL puanı ile öğrenci alan bölümlere girmek isteyen adaylara yöneliktir. 80 sorudan oluşmaktadır. Sınava tercihe göre Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinden herhangi biri tercih edilerek girilir. Sınavın süresi 120 dakikadır.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

CANLI | Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
Genç anne kahroldu! Daha 15 günlük
GÜNDEMGenç anne kahroldu! Daha 15 günlük
Sıfır aldı, yolda kaldı! Son dakika: Otomobil alacaklar dikkat
GÜNDEMSıfır aldı, yolda kaldı!
Mervenur Polat cinayeti! Son dakika: Katil zanlısından akılalmaz savunma
GÜNDEMMervenur'un katilinden akılalmaz pişkinlik!
Ara tatil ne zaman? Okullara Nisan ara tatili olacak mı? MEB'ten açıklama geldi
GÜNDEMOkullara ara tatil ne zaman?
İstanbul elektrik kesintisi sorgulama AYEDAŞ, BEDAŞ: 10 Mart İstanbul Elektrik kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintisi sorgulama
10 Mart İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ne? İSKİ AÇIKLADI! İSKİ son dakika su kesintisi duyuruları
GÜNDEMİstanbul su kesintisi duyuruları
"Ayağıma bastın!" Son dakika: Tramvay durağında bıçaklı saldırdı!
GÜNDEMDurakta 'Ayağıma bastın' deyip, bıçakladı
Miraç kandili duası nedir? Miraç Kandili'nde kaç rekat namaz kılınır? Miraç Gecesi duası
GÜNDEMMiraç kandili duası nedir?
Ocak ayı işsizlik verileri açıklandı
GÜNDEMOcak ayı işsizlik verileri açıklandı