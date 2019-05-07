Üniversite sınavı ne zaman

Üniversite sınavı YKS ne zaman? Soruları üniversite hayali kuran milyonlarca vatandaş tarafından büyük merak konusu oldu. 12 Şubat-6 Mart tarihleri arasında başvuruları alınan YKS için heyecanlı bekleyiş başladı. İşte TYT AYT YDT 2019 sınav tarihleri haberimizde...

ÜNİVERSİTE SINAVI NE ZAMAN YKS

YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) : 15 Haziran 2019 (Cumartesi),10.15, 135 dakika

YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) : 16 Haziran 2019 (Pazar),10.15, 180 dakika

YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) : 16 Haziran 2019 (Pazar),15.45, 120 dakika

2019 YKS BAŞVURU KILAVUZU

ÖSYM'den dün yapılan açıklamada "2019 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2019-YKS),15-16 Haziran 2019 tarihlerinde yapılacaktır. 15 Haziran 2019 tarihinde Temel Yeterlilik Testi (TYT),16 Haziran 2019 tarihinde sabah oturumunda Alan Yeterlilik Testleri (AYT),öğleden sonra oturumunda Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacaktır. 2019-YKS başvuruları, 12 Şubat - 6 Mart 2019 tarihleri arasında alınacaktır." ifadeleriyle YKS başvuru kılavuzunun yayınlandığı ve başvuruların bugünden itibaren alınacağı bildirildi.