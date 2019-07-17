Üniversite taban puanları 2019: Üniversite taban ve tavan puanları sorgulama nasıl yapılır? 2019 YKS

YKS tercihlerini yapmak isteyen adaylar üniversite taban puanalrını merak ediyorlar. Üniversitelerin taban ve tavan puanları her sene yenileniyor. Bu sene yani 2019 üniversite taban ve tavan puanları da yayınlandı. Öğrenciler tercihlerini erişime açılan kılavuza göre yapacak.

ÜNİVERSİTE TABAN VE TAVAN PUANLARI SORGULAMA 2019

ÖSYM geçtiğimiz yılın taban ve tavan puanlarını yayınlamıştı. Aşağıdaki linklerden bu puanlara ulaşabilirsiniz.

ÜNİVERSİTE PUANLARI ÖSYM 2019

Puan sorgulama işlemleri ise "YÖK Atlas" hizmetinde yer alıyor. YÖK Atlas üzerinden üniversite tercihleri için birçok detaya ulaşabilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTO İMKANI

YÖK Atlas, Yükseköğretim Kurumları'nın (YÖK) özellikle tercih sürecinde üniversite adaylarına doğru tercih yapmaları için destek olacak bir program olarak tasarlandı. YÖK Atlas, lisans tercih sihirbazında son 4 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuluyor.

Önlisans tercih sihirbazında ise son 2 yılın taban başarı sıraları, puan türü değişen programların eski puan türündeki taban başarı sıraları, şehre, üniversite türüne, burs oranlarına, öğretim türüne göre arama yapma imkanı sunuyor. Net Sihirbazı, üniversite adaylarının en çok merak ettikleri konulardan biri, hedefledikleri bölüme girebilmek için hangi testte kaç net yapmaları gerektiğidir. YKS Net Sihirbazı ile bu sorular en güvenilir şekilde yanıt buluyor.

2018 ÖSYS'de Merkezi Yerleştirme ile öğrenci alan lisans - önlisans programlarına yerleşenlerin YKS testlerinde yaptıkları Net Ortalamaları burada yer almaktadır. Bilgiler, ÖSYM verilerinin derlenerek işlenmesi sonucu oluşturulmuştur. Net Sihirbazı'nın en önemli özelliği gerçek verilere dayanmasıdır. Ortalama net değerleri doğrudan 2018'de lisans/önlisans programlarına yerleşenlerin YKS'deki net sayıları kullanılarak belirlenmiştir. Bu çerçevede tahmini değil, gerçek değerlerdir.

İŞTE ÜNİVERSİTELERİN TABAN VE TABAN PUANLARI- BAŞARI SIRALAMASI