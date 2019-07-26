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Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? ÖSYM'den YKS tercihleri bildirisi geldi

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Şeklindeki sorular için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milyonlarca öğrenci 29 Temmuz'a kadar YÖK Atlas tercih robotu desteği ile tercih işlemlerini sürdürecek. Peki, ÖSYM'den YKS tercihleri ile ilgili açıklama geldi mi?

Üniversite tercih sonuçları

Üniversite tercih sonuçları sıkça sorgulanıyor. Tercih işlemlerini ÖSYM'nin duyurduğu tarihler arasında gerçekleştiren öğrenciler sonuçların açıklanmasını ve yerleşecekleri üniversiteyi büyük bir heyecanla bekliyor. Peki, YKS üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanır? Ayrıntılar haberimizde...

ÖSYM UYARDI: YKS TERCİHLERİ SON GÜN NE ZAMAN?

ÖSYM, YKS tercih kılavuzunun yayımlandığını aşağıdaki açıklama ile duyurdu:

"2019-YKS tercih işlemleri, 23 Temmuz 2019 tarihinde başlayacaktır. Adaylar tercihlerini, 23-29 Temmuz 2019 tarihleri arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 29 Temmuz 2019 tarihinde saat 23.59’da sona erecektir.

Adaylar, 2019-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzuna aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir. Tercih yapacak adayların Kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları gerekmektedir. ‘Yükseköğretim Programlarının Koşul ve Açıklamaları Bölümü’ mutlaka okunmalı, bu koşul ve açıklamalar dikkatle incelendikten sonra tercihler sonlandırılmalıdır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

Adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresindeki açıklamalar doğrultusunda tercih işlemlerini tamamlayacaklardır. Tercih işlemi, ekrandaki uyarılara göre sonlandırılmalıdır. Başvuru merkezlerinden tercih işlemi yapılmayacaktır. ÖSYM’ye posta yoluyla gönderilen veya elden verilen tercih listeleri geçerli olmayacaktır. Sadece elektronik ortamda yapılacak tercihler işleme alınacaktır.

Adayların kendilerine özel kişisel bilgi niteliğindeki T.C. Kimlik Numaralarını ve ÖSYM aday işlemleri şifrelerini özenle korumaları ve hiçbir kimseyle paylaşmamaları gerekmektedir. T.C. Kimlik Numarasının ve ÖSYM aday işlemleri şifresinin başkaları ile paylaşılmasından oluşacak mağduriyetlerden adayın kendisi sorumlu olacaktır."

ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Tercih süresi 29 Temmuz'da sona erecek. Bu sebeple tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz ÖSYM tarafından belirtilmedi. Sınav sonuçların Ağustos'ta Kurban Bayramı'nda önce açıklanması bekleniyor.

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