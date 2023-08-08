Üniversite yerleştirme sonuçları tarihi açıklandı mı? 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama sayfası

Üniversite yerleştirme sonuçları tarihi açıklandı mı? 2023 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS tercih sonucu sorgulama sayfası

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Üniversite tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına ilişkin aramalar başlamış durumda. ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre sonuçlar; https://sonuc.osym.gov.tr/ adresinden öğrencilerine erişimine açılacak. İşte, şimdiden merakla beklenen YKS tercih sonuçları ile ilgili bilgiler...