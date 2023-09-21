Üniversiteler ne zaman açılıyor, bu hafta açılacak mı?
Milyonlarca kişi üniversitelerin açılacağı tarihi merak ediyor. Gözler üniversitelerin akademik takvimlerine çevrildi. YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanması sonrasında üniversite kayıt işlemleri sona erdi. 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih araştırma konusu oldu. İşte ayrıntılar...
Üniversite kayıt işlemlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasıyla araştırmaları hızlanan üniversite açılış tarihleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih hakkında merak edilen güncel bilgiler...
ÜNİVERSİTE KAYITLARI TAMAMLANDI
YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı.
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor. 2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.
Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 25 Eylül, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep Üniversitesi 2 Ekim'de eğitime başlayacak. Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.
Depremzedelerin yerleştirildiği büyükşehirlerdeki üniversiteler de yeni takvimlerini açıkladı.
İşte duyurusu yapılan bazı üniversiteler;
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Yapılan açıklamada "İstanbul Üniversitesi 2023-2024 eğitim öğretim yılı akademik takvimi güncellenmiş olup, eğitim 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacaktır." ifadeleri kullanıldı.
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
"Yükseköğretim Kurulu Başkanlığımızın kararı çerçevesinde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimimiz güncellenerek derslerin başlama tarihi 2 Ekim 2023 olarak belirlenmiştir.
Güncel Akademik takvimimize ulaşmak için Öğrenci İşleri Daire Başkanlığımızın Web Sitesini ziyaret edebilirsiniz."
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
"Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu karar doğrultusunda 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi başlangıç tarihi (Tıp Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi hariç) 2 Ekim 2023 Pazartesi olarak güncellenmiştir. Ayrıntılı Akademik Takvim daha sonra duyurulacaktır."
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Çanakkale Üniversitesi'nden yapılan açıklamada "Değerli Öğrencilerimiz,
Üniversitemiz 2023-2024 Eğitim ve Öğretim Yılı Güz Yarıyılı 2 Ekim 2023 Pazartesi günü (Tıp Fakültesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Turizm Fakültesi ve Gökçeada Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu hariç) başlayacaktır. Güncel Akademik Takvimimiz, Üniversitemiz internet sayfası ile resmi sosyal medya hesaplarımızdan ayrıca ilan edilecektir. Öğrencilerimize başarılarla dolu bir eğitim ve öğretim yılı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
Anadolu Üniversitesi'nin resmi internet sayfasında yer alan akademik takvime göre üniversitelerde derslerin başlangıcı 2 Ekim 2023 tarihinde başlayacak.
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
Sakarya Üniversitesi'nden yapılan açıklamada 2023-2024 eğitim öğretim yılı güz döneminin 2 Ekim'de başlayacağı ifadeleri yer aldı.