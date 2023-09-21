Üniversite kayıt işlemlerinin geçtiğimiz günlerde tamamlanmasıyla araştırmaları hızlanan üniversite açılış tarihleri ile ilgili merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimi ile üniversitelerin açılacağı tarih hakkında merak edilen güncel bilgiler...

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 28 Ağustos-1 Eylül 2023 tarihleri arasında yapıldı. Elektronik kayıtlar ise 28-30 Ağustos 2023 tarihleri arasında tamamlandı.

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ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Çok sayıda üniversite akademik açılış tarihini 2 Ekim'e erteledi. Depremden etkilenen 5 ildeki üniversiteler ise yeni döneme hibrit eğitimle başlamaya hazırlanıyor. 2 Ekim'de açılacak Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde Diş Hekimliği, Güzel Sanatlar, Sağlık Bilimleri ve Tıp Fakültesi gibi uygulamalı eğitim veren fakültelerde dersler yüz yüze olacak. Diğer fakültelerde ise uzaktan eğitim yapılacak.

Hatay İskenderun Teknik Üniversitesi tüm bölümlerin birinci sınıfları uzaktan eğitim alacak. Diğer sınıflarda hibrit sistem olacak. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi 25 Eylül, Hatay Mustafa Kemal ve Gaziantep Üniversitesi 2 Ekim'de eğitime başlayacak. Adıyaman ve Malatya'da açılış tarihi 16 Ekim. Rektörler barınma ihtiyacına göre, hibrit eğitim kararı alabilecek.

Depremzedelerin yerleştirildiği büyükşehirlerdeki üniversiteler de yeni takvimlerini açıkladı.