Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi

Üniversitelerin açılış tarihi ön lisans ve lisans kayıtlarına devam eden adaylar tarafından merak ediliyor. Özellikle şehir dışında eğitim almaya hazırlanan ön lisans ve lisans öğrencileri, önceden eğitim alacakları illere giderek hazırlık yapacak. Yurt ve ev işlemleri için erkenden hareket etmek isteyen üniversiteliler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? İşte, üniversitelerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvim ile ilgili yaptığı açıklamalar…