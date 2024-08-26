Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi
Lisans ve önlisans öğrencilerini yakından ilgilendiren üniversitelerin açılış tarihi merak ediliyor. YÖK 2024-2025 akademik takvimi ile üniversiteler ne zaman açılıyor sorusuna yanıt buluyor.Öte yandan YKS sonuçlarına göre bir bölüme kayıt hakkı kazanan ancak kayıt yaptıramayan öğrenciler için üniversite mazeret kaydı hakkı tanındı. Mazeret kayıt hakkı bugünden itibaren başladı. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? 2024 2025 YÖK akademik takvim ile üniversiteleri açılış tarihi
Üniversitelerin açılış tarihi ön lisans ve lisans kayıtlarına devam eden adaylar tarafından merak ediliyor. Özellikle şehir dışında eğitim almaya hazırlanan ön lisans ve lisans öğrencileri, önceden eğitim alacakları illere giderek hazırlık yapacak. Yurt ve ev işlemleri için erkenden hareket etmek isteyen üniversiteliler son gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki Üniversiteler ne zaman açılacak, ayın kaçında? İşte, üniversitelerin 2024-2025 eğitim öğretim yılı akademik takvim ile ilgili yaptığı açıklamalar…
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversite ders başı tarihleri her üniversitenin akademik başlangıç yılı farklı olduğu için derslerin başlangıç tarihine göre kamuoyuyla paylaşım yapıalcak.
ÜNİVERSİTE MAZERET KAYDI NE ZAMAN?
Üniversite ek kayıt 26 Ağustos 2024 Pazartesi günü itibariyle başlayacak, 2 Eylül 2024 Pazartesi gününe dek devam edecek.
ÜNİVERSİTE KAYITLARI NASIL YAPILIR?
Üniversite kayıtları, adayların E-Devlet üzerinden veya üniversitelerin belirlediği kayıt merkezlerinde yapılabilecek. Adayların, kayıt için gerekli belgeleri hazırlayarak belirtilen tarihlerde başvuruda bulunmaları önemlidir. E-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayan adayların, kayıt belgelerini fiziki olarak üniversiteye teslim etmeleri gerekmeyebilir.