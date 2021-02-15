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Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten son dakika açıklaması geldi!

Üniversiteler ne zaman açılacak 2021? sorusu milyonlarca yükseköğretim öğrencisinin gündeminde yer alıyor. Konuya ilişkin YÖK'ten son dakika açıklaması geldi. İşte üniversiteleri açılıp açılmayacağına dair detaylar...

Üniversiteler ne zaman açılacak? YÖK'ten son dakika açıklaması geldi!

Üniversitelerin açılış tarihine ilişkin geçtiğimiz günlerde YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan önemli bir açıklama geldi. Üniversitelerin bahar döneminde açılıp açılmayacağına ilişkin önemli satır başlarını sizler için hazırladık. Peki, Bahar dönemi üniversiteler açılır mı? İşte detaylar...

ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK 2021?

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, üniversitelerde yüz yüze eğitime ilişkin, "Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz" ifadesini kullandı.

Saraç, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni YÖK" olarak, nitelikli eğitim, dijital dönüşüm, veri yönetimi ve kalite esaslı çalışma süreçlerinde, yenilikçi değişimi, etkin iletişimi, üniversitelere yetki devri ve yetki paylaşımını önemsediklerini" belirterek, geçen hafta küresel salgın dönemindeki online eğitimine ilişkin öğrenci ve öğretim elemanlarının görüşlerine başvurduklarını hatırlattı.

"SAĞLIK BAKANLIĞININ GÖRÜŞÜNÜN BU HAFTA İÇİ NETLEŞECEĞİNİ UMUYORUZ"

Anketin katılımcı sayısı bakımından Türkiye'de yapılan en büyük anketler arasında yer aldığını bildiren Saraç, bu geniş katılımlı anketin sonuçlarının karar alma süreçlerinde önemi olduğuna işaret etti.

Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kurumlara öğretmenler ve öğrencilerin görüşlerini ilettiklerini ifade eden Saraç, şunları kaydetti: "Öğrencilerimizin sadece yüzde 11'i öğretim elemanlarının ise sadece yüzde 3'ü Sağlık Bakanlığından görüş alınmasını doğru bulmamaktadır. Diğer bir ifade ile Sağlık Bakanlığının görüşlerini alma politikamız, öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız tarafından güçlü bir şekilde desteklenmektedir. Bilindiği üzere YÖK tarafından Sağlık Bakanlığına bahar dönemindeki eğitim öğretime ilişkin görüşü sorulmuştur. Sağlık Bakanlığının görüşünün bu hafta içi netleşeceğini umuyoruz. Belirsizliğin giderilmesi için bu önemlidir. Sağlık Bakanlığından gelecek görüş istikametinde gecikmeksizin gerekli kararlar alınacaktır. Nitekim üniversitelerdeki hocalarımız ve idari personelin de kademeli bir şekilde aşılanmasının yükseköğretimin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesinde ne denli önemli olduğu açıktır. Buna ilişkin talebimizi de geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığına iletmiştik."

"GÖRÜŞLERİ DİKKATE ALIYORUZ"

Prof. Dr. Saraç, ankete gönüllülük esasında katılan 1 milyon 255 öğrenci ile 29 bin öğretim elemanına ve ankete katkı veren başta rektörler olmak üzere emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti. Saraç, şunları kaydetti: "Görüşlerini paylaşan öğretim elemanlarımız ve öğrencilerimizin şunu bilmesini istiyoruz. Görüşleri dikkate alıyoruz, yetki alanımızdaki karar süreçlerimize yansıtmaya çalışıyoruz, yetki alanımız dışındakileri de ilgililerle paylaşıyoruz. Ankete cevap veren öğrencilerimizin yüzde 55'i kız öğrencilerimizdir. Ankete katılımlarının erkeklerden anlamlı ölçüde daha fazla olmasının, önemli ve umut verici bir ayrıntı olduğunu da belirtmek isterim. Anket sonuçlarının bütününün kamuoyuyla bu hafta içerisinde paylaşılması planlanmıştır."

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