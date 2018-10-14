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Üniversitelere 33 milyar lira ödenek ayrılacak
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Üniversitelere 33 milyar lira ödenek ayrılacak

Yükseköğretim kurumlarına 2019 yılı için verilmesi öngörülen bütçe ödeneği 33 milyar liraya yaklaştı. En fazla ödeneğin yaklaşık 1 milyar 51 milyon lirayla Ankara Üniversitesine ayrılması planlandı

14.10.2018 - 15:06 | Güncelleme: AA

2019-2021 yıllarını kapsayan Orta Vadeli Mali Plan'da üniversitelere ayrılan ödenekler dikkati çekti. Derlenen verilere göre; ülkedeki 125 üniversite için 32 milyar 930 milyon lira ödenek ayrıldı.

AA'nın haberine göre; Ankara Üniversitesi, 2019 yılı için öngörülen 1 milyar 50 milyon 767 bin liralık bütçe ödeneğiyle, Strateji ve Bütçe (238 milyon 22 bin lira), İletişim (344 milyon 531 bin lira), Avrupa Birliği (560 milyon 728 bin lira) başkanlıkları ile Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (465 milyon 450 bin lira), Yargıtay (595 milyon 593 bin lira), Danıştay (182 milyon 320 bin lira) ve Sayıştay (367 milyon 378 bin lira) gibi kurumları geride bıraktı.
İkinci sırada Hacettepe Üniversitesi var

Ankara Üniversitesini, 1 milyar 49 milyon 11 bin liralık bütçe ödeneğiyle Hacettepe takip etti. Bunu 990 milyon lirayla İstanbul, 878 milyon lirayla Ege ve 851 milyon lirayla Gazi Üniversitesi izledi.

Bütçe ödeneği Dokuz Eylül Üniversitesi için 779,6 milyon lira, Atatürk Üniversitesi için 689,3 milyon lira, Marmara Üniversitesi için 660 milyon lira ve Çukurova Üniversitesi için 610 milyon lira olarak belirlendi.

Ödenek teklif tavanı en düşük üniversite ise 21,3 milyon lirayla Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi oldu. 22,3 milyon lirayla Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi, 24,9 milyon lirayla İzmir Bakırçay Üniversitesi, 25,1 milyon lirayla Tarsus Üniversitesi ve 31 milyon lirayla İzmir Demokrasi Üniversitesi de ödenek teklif tavanı en düşük üniversiteler arasında yer aldı.

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi için 188 milyon 165 bin lira ödenek ayrıldı. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in adı Niğde Üniversitesine verilmişti.

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