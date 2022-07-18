4 yıllık ve 2 yıllık sayısal bölümleri merak ediliyor. Üniversite tercihlerini yapacak adaylar açıklanan puanlarına göre tercih işlemlerine başlayacak. Hem AYT hem de TYT puanına göre alım yapan sayısal bölümleri sizler için haberimizde derledik. Genellikle fen bilimleri ağırlıklı olan sayısal bölümleri binlerce aday tarafından araştırılıyor. Peki, "2022 Üniversitelerin sayısal bölümleri neler?" İşte merak edilen soruların yanıtı...