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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bayburt'ta üniversiteli gence silahlı saldırı! Başından vuruldu ve... - Haberler

        Bayburt'ta üniversiteli genç başından vuruldu

        Bayburt'ta dün akşam saatlerinde yaşanan kavgada üniversite öğrencisi Hüsnü Temel, başından silahla vuruldu. Ağır yaralanan genç yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 17.10.2023 - 13:47 Güncelleme: 17.10.2023 - 14:14
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        Üniversiteli genç başından vuruldu
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        Bayburt'ta silahlı kavgada başından silahla vurulan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

        İHA'nın haberine göre, Gençosman Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada Malatya nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencisi Görkem Demirhan (19) tartıştığı Bayburtlu üniversite öğrencisi Hüsnü Temel'i kafasından tabancayla vurdu.

        Görkem Demirhan olay yerindeki diğer kişilere de ateş ettiği, çevredekilerin şans eseri yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

        HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

        Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yapılan Hüsnü Temel'i Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda uyutulduğu öğrenilen Hüsnü Temel'e henüz cerrahi müdahalenin yapılamadığı belirtildi.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Emniyet mensuplarınca gözaltına alınan Görkem Demirhan ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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