Bayburt'ta silahlı kavgada başından silahla vurulan genç yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor.

İHA'nın haberine göre, Gençosman Mahallesi'nde dün akşam çıkan kavgada Malatya nüfusuna kayıtlı üniversite öğrencisi Görkem Demirhan (19) tartıştığı Bayburtlu üniversite öğrencisi Hüsnü Temel'i kafasından tabancayla vurdu.

Görkem Demirhan olay yerindeki diğer kişilere de ateş ettiği, çevredekilerin şans eseri yara almadan kurtuldukları öğrenildi.

HAYATİ TEHLİKEYİ ATLATAMADI

Vatandaşların ihbarı ile olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yapılan Hüsnü Temel'i Bayburt Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakımda uyutulduğu öğrenilen Hüsnü Temel'e henüz cerrahi müdahalenin yapılamadığı belirtildi.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet mensuplarınca gözaltına alınan Görkem Demirhan ise, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.