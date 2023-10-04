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        Haberler Yaşam Ünlü İngiliz iş insanının yolcu gemisinin ışıkları Türk bayrağını yansıttı - Öne çıkan haberler

        Ünlü İngiliz iş insanının yolcu gemisinin ışıkları Türk bayrağını yansıttı

        İngiliz iş adamı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın ait Resilient Lady isimli kruvaziyere Türk bayrağı yansıtıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.10.2023 - 22:38 Güncelleme: 04.10.2023 - 22:54
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        İngiliz iş insanından jest
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        Muğla’nın Bodrum ilçesine gelen Resilient Lady isimli dev yolcu gemisi, 2 bin 63 yolcu getirdi. Ünlü İngiliz iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'a ait geminin ışıkları Türkiye Cumhuriyetin 100’üncü yılı nedeniyle Türk bayrağını yansıttı.

        BODRUM'A GELDİ

        Bahamalar bayraklı 277 metre boyunda 42 metre ünlü İngiliz iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın ait Resilient Lady isimli kruvaziyer, yeniden Bodrum’a geldi. 2022 yılında İtalya’da inşa edilen 710 milyon dolarlık dev yolcu gemisi, Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan Bodrum’a demir attı.

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        KIRMIZI BEYAZA ÇEVRİLDİ

        2 bin 860 yolcu kapasiteli gemide ağırlıklı olarak Amerikalı ve İngiliz olmak üzere toplam 2 bin 63 yolcu ve bin 131 personel bulunuyor. Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Mikonos Adası’na hareket etmeden önce geminin ışıkları kırmızı, beyaza çevrildi. İçerisine ay yıldız ışıklandırılan gemi Türkiye’nin yüzüncü yılını kutladı.

        GÖRENLER CEP TELEFONUNA SARILDI

        Kumbahçe ve paşa tarlası sahilinden görülen dev gemiyi görenler o anları fotoğraf çektirerek kayda aldı. Ünlü İngiliz iş insanı, yazar ve ticari astronot Richard Branson'ın talimatıyla geminin ışıklarının Türk bayrağına çevrildiği öğrenildi.

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        #Resilient Lady
        #Richard Branson
        #haberler
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