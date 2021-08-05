Yangın mağdurları için sahneye çıkacaklar 0:00 / 0:00

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Hatay/Arsuz Gözcüler Plajı’nda, Athena, Teoman, Selda Bağcan, Pinhani, Ceza, Adamlar, Manga, Halil Sezai, Flört, Pamela, Sena Şener’in sahne alacağı festivalde Milyon Yapım ayrıca, sahne alan her sanatçı adına 100’er fidan bağışlayacağını bildirdi.

Festival katılımcıları da TEMA tarafından alanda kurulan stantta fidan bağışında bulunabilecek.

Pandemi dolayısıyla kademeli normalleşme sürecinde İçişleri Bakanlığı tarafından belirlenen tedbirlerin de uygulanacağı festivalde, temizlik, maske ve mesafe kurallarına da uyulması için gerekli önlemler alındı.

4 gün boyunca gerçekleştirilecek Milyonfest Arsuz’un programı şöyle;

5 Ağustos Perşembe:

*Pinhani

*Adamlar

*Pamela

6 Ağustos Cuma:

*Teoman

*Ceza

*Sena Şener

7 Ağustos Cumartesi:

*Athena

*Manga

*Eypio

8 Ağustos Pazar:

*Selda Bağcan

*Halil Sezai

*Flört