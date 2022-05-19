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  • 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlık ve Spor Bayramı kutlu olsun
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Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 103 yaşında. Televizyon ve sanat dünyasının ünlü isimleri, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla kutladı

HABERTURK.COM
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    CEM YILMAZ

    19 mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımızı gönülden kutlarım.
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    TÜRKAN ŞORAY

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Gelecek gençliktedir... Ata’mıza sonsuz minnetle...
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    GÜL SUNAL
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    MURAT BOZ

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    PELİN ÖZTEKİN

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    CAN YILMAZ

    19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    KENAN DOĞULU

    Hep aynı heyecan ve coşkuyla kutladığımız özlem dolu çocukluğumun 19 Mayıs'ları çok güzeldi. Aylar öncesinden kutlama gösterileri için hazırlıklar yaptığımız o neşeli günler… Eşi benzeri olmayan vizyonu ve devrimleriyle ulusuna ve çağına yön veren, dehası ile bugünlerimizi bile aydınlatan Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve özlemle anıyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı...
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    AYŞEGÜL ALDİNÇ

    Dünya döndükçe bir tek senin adın unutulmayacak. Minnetle, özlemle... 
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    ÜMİT ERDİM

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.
  • Ünlü isimlerin 19 Mayıs paylaşımları - Magazin haberleri

    MERVE ÖZBEY

    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.

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