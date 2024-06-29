Ünlü komedyen Martin Mull, hayatını kaybetti
ABD'li ünlü oyuncu Martin Mull, uzun süredir mücadele ettiği hastalığına yenik düşerek 80 yaşında hayatını kaybetti
'Fernwood Tonight' ve 'Roseanne' dizilerinin ünlü oyuncusu Martin Mull, hayatını kaybetti.
Ünlü oyuncunu kızı Maggie Mull, sosyal medya hesabından uzun süren bir hastalığa karşı verdiği mücadelenin ardından evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.
Maggie Mull; "Aklınıza gelebilecek her yaratıcı disiplinde mükemmel olmasıyla tanınıyordu. Bu şakayı komik bulurdu. Hiçbir zaman komik olmaktan vazgeçmezdi. Babam; eşi, kızı, arkadaşları, iş arkadaşları, meslektaşları, komedyenler ve müzisyenler tarafından derinden özlenecek" dedi.
Fotoğraflar: Shutterstock, Avalon