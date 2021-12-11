Ünlü modacıdan dolar ve eurolu elbise

HABERTURK.COM / AA

İstanbul Ekonomi Zirvesi, bu yıl 'Yeşil Ekonomi' teması ile 5'inci kez kapılarını açtı. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen etkinliğe yerli ve yabancı üst düzey isimler katıldı.

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Devlet Eski Bakanı ve İstanbul Ekonomi Zirvesi Yönetim Kurulu Başkanı Kürşad Tüzmen, Paris İklim Anlaşması’nın imzalanmasını anımsatarak, anlaşmada imza konulan hedefe yüzde 80 uzakta olunduğunu söyledi.

Gelişmekte olan ekonomilerin bu hedefleri yakalayabilmesi gerektiğini ifade eden Tüzmen, "Gelişmiş ekonomiler de önlemleri daha iyi alabildiklerini söylüyorlar ama onlar da bu taahhütleri yerine getiremediler. İnşallah bu hedefe ulaşma aşamasına geleceğiz. Ülkeler biraz daha özveriyle bu konulara ağırlık verirse biz bu işin üstesinden geliriz" diye konuştu.

Tüzmen, ihracat ve turizmi Türkiye ekonomisinin koşan iki atı olarak niteleyerek, bu yüzden bu 'koşan at'ların mahmuzlanması gerektiğini dile getirdi.

SADECE DOLAR VE EURO KULLANDI

Öte yandan, zirve çerçevesinde gerçekleşen etkinliklerde ilginç bir gelişme de yaşandı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi kapsamında düzenlenen defilede, aynı zamanda İstanbul Ekonomi Zirvesi'nin İcra Kurulu üyesi de olan modacı Gülcan Selçuk'un gündeme uygun olarak sadece dolar ve euro ile tasarladığı elbise dikkat çekti.

Tasarımları ile farklı konular üzerinde duran Selçuk, daha önce de iklim değişikliği ve geri dönüşüme dikkat çekmek amacıyla dönüştürülebilir atıklarla diktiği 30 elbiseyi 'İklim Değişikliği Koleksiyonu'nda toplamıştı.

İstanbul Ekonomi Zirvesi, yeni yatırım fırsatlarını belirlenmesinde somut girişimlerde bulunmak ve bunların uluslararası arenada tanıtılmasına bir zemin oluşturmak misyonuyla düzenleniyor.