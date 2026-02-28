Ünlü müzisyen Neil Sedaka hayatını kaybetti

ABD'li şarkıcı ve söz yazarı Neil Sedaka, yaşamını yitirdi. Evinde fenalaşan Sedaka'nın, Los Angeles'ta tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği belirtildi.

86 yaşında hayata veda eden Sedaka'nın ailesi yayımladığı açıklamada, "Sevgili eşimiz, babamız ve büyükbabamız Neil Sedaka'nın ani kaybı hepimizi sarstı. O gerçek bir rock'n roll efsanesiydi, milyonlara ilham verdi. Ancak onu tanıma şansına sahip bizler için her şeyden önce olağanüstü bir insandı ve onu çok özleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Sedaka'nın en unutulmaz şarkılarından biri de 'Breaking Up Is Hard to Do' olmuştu. 'Calendar Girl', 'Happy Birthday Sweet Sixteen', 'Stupid Cupid' gibi şarkılarıyla da tanınan Sedaka, birçok kez Grammy ödülüne aday gösterilmişti.