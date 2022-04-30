Angelina Jolie Ukrayna'da 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) İyi Niyet Elçisi ünlü oyuncu Angelina Jolie, 24 Şubat'tan bu yana Rusya'nın saldırılarının devam ettiği Ukrayna'ya gitti.

Sosyal medyada paylaşılan videoda, ünlü oyuncu Angelina Jolie 30 Nisan'da Ukrayna'nın batısındaki Lviv kentinde bir kafeden kahve alırken görüntülendi.

Maya Pidhorodetska isimli kullanıcı sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, Özel bir şey yok. Lviv'de sadece kahve içmeye gittim ve Angelina Jolie burada. Ukrayna tüm dünya tarafından destekleniyor." ifadelerini kullandı.

46 yaşındaki Jolie videoyu çeken kişiye el sallarken, Jolie'nin sıradan ve rahat kıyafetler tercih ettiği fark edildi.