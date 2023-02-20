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Ünlü oyuncu depremde annesini kaybetmişti! Oyuncu Çağrı Çıtanak kimdir?

Kahramanmaraş ve Gaziantep'te meydana gelen ve milyonlarca vatandaşımızı etkileyen depremlerde ünlü oyuncu Çağrı Çıtanak, annesini kaybetmişti. 1990 yılında Hatay'da doğan oyuncu, annesini yitirmesiyle ilgili yürekleri burkan bir açıklama yaptı. İşte, hem açıklamanın ayrıntıları hem de Çağrı Çıtanak'ın hayatı ile ilgili bilgiler...

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  • Ünlü oyuncu depremde annesini kaybetmişti! Oyuncu Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    Tüm Türkiye'yi derinden yaralayan Kahramanmaraş ve Gaziantep merkezli depremlerden en çok Hatay ektilendi. Onlarca vatandaşımızı yitirdiğimiz depremlerde, annesini yitiren oyuncu Çağrı Çıtanak, duygusal bir paylaşım yaptı...
  • Ünlü oyuncu depremde annesini kaybetmişti! Oyuncu Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    ÇAĞRI ÇITANAK KİMDİR?

    1990 yılında Antakya’da dünyaya gelen Çağrı Çıtanak 10 yaşında temel tiyatro eğitimine başladı ve 4 yıl boyunca eğitim aldı. Daha sonra üniversite eğitimi için İstanbul’a taşındı ve oyunculuk kariyerine burada başladı. İlk olarak ‘Babam Sınıfta Kaldı’ dizisinin başrolleri arasında yer aldı, daha sonra "Tatlı İntikam", "Ateş Böceği" ve "Vatanım Sensin" projelerindeki performansıyla adından çokça bahsettirdi. Çağrı Çıtanak "Sen Çal Kapımı" dizisinde Ferit karakterine hayat verecektir.
  • Ünlü oyuncu depremde annesini kaybetmişti! Oyuncu Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    "ANNEMİN BANA ÖĞRETTİKLERİNDEN BAHSETMEK İSTEDİM"

    Hepsi 6 Şubat 2023 saat 04.17 itibarı ile bir daha ne zaman yaşayabileceğimizi bilmediğimiz ya da yaşayamayacağımızı bildiğimiz anılar oldu. Attığım ilk adımın şahitliğinden tutun da yazdığım ilk öykünün ilhamı olmaya kadar her anımın en nadide parçası annemi kaybettik. Çocukken, ölmüş insanların fotoğraflarını gördüm diye kabuslar gördüğüm çok gecem oldu. O yüzden annemin herhangi bir fotoğrafını paylaşmak istemedim. Bu paylaşıma denk gelen kardeşlerim olursa etkilenmelerini istemem. Onun yerine hayatı boyunca çevresindekilerle sadece ödünç alıp verdiği kitapların sayıları için tartışmış bir kadını anmak için bana öğrettiklerinden bahsetmek istedim. Böylece hepimiz aynı öğretilere sahip olarak gerçek bir aile olabiliriz.
  • Ünlü oyuncu depremde annesini kaybetmişti! Oyuncu Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    "E OLURSA OLSUN GÜLMEKTEN VAZGEÇME"

    1 - Sevdiğin insanlara onları sevdiğini söyle.

    2 - Fedakarlıkla enayiliğin arasındaki çizgiyi kaçırma.

    3 - Ne olursa olsun gülmekten vazgeçme.

    4 - Sonuçları sen dışında kimseyi etkilemeyecekse hata yapmaktan çekinme.

    5 - Eğer ahlaki olarak hata yapmıyorsan seni mutlu edecek yanlışları yapmakta serbestsin ve özgürlüğünü sonuna kadar kullan.

    6 - Sağlığına her zaman dikkat et.

    7 - Kitap okumayı, tatil yapmayı ihmal etme.

    8 - Hayatta en önce kendinden ve kendine karşı sorumlusun. Sorumluluklarını ihmal etme. Özetle; hayatının biteceğini unutmadan ve kırmadan yaşa.
  • Ünlü oyuncu depremde annesini kaybetmişti! Oyuncu Çağrı Çıtanak kimdir, kaç yaşında ve nereli?

    "KİMLİĞİMİN YARISINI KAYBETTİM”

    Daha nice öğüdü vardır cebimde muhakkak. Bunlar beni onun oğlu yapanlar. Antakya’da sadece annemi değil, 18 yaşıma kadar attığım her adımı kaybettim. Kimliğimin yarısını kaybettim. Kalanlarla uzun, sağlıklı, huzurlu, bereketli yollarımız olsun. Süre içinde destek olan, yanımda olan, arayan ve soran, sarılan, gelen, gelmeyen herkese çok teşekkür ederim. Ben annemin anısına gülmeye ve yaşamaya devam edeceğim. Her mutlu anımız gidenlerin ruhuna yarasın. Hepimize geçmiş olsun. Sevgilerimle...

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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