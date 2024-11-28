Ünlü oyuncu Dolph Lundgren kanseri yendi

Dolph Lundgren, dün kanserle olan mücadelesini kazandığını duyurdu. Dokuz yıllık bir savaşın ardından artık kanseri yenen İsveçli oyuncu, hastaneden hayranlarına seslenerek; "Son tümörden kurtulmak üzereyim. Vücudumda artık kanser hücresi olmadığına göre, sanırım kansersiz olacağım, bu yüzden bu prosedürü dört gözle bekliyorum. Zorlu bir yolculuk oldu ve bana gerçekten anı yaşamayı ve hayatın her anının tadını çıkarmayı öğretti" dedi.