Ünlü oyuncu; "Kapadokya'da Aşk başkadır" dedirtti
Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen, Kapadokya'nın doğal güzellikleri ve mistik atmosferi altında romantik anlar yaşadı
Giriş: 21.10.2024 - 21:54 Güncelleme: 21.10.2024 - 21:54
Burak Sergen, SHOW TV'nin ilgiyle izlenen 'Siyah Kalp'in çekildiği Kapadokya'da eşi Gizem Sergen ile romantik anlar yaşadı.
'Siyah Kalp'in repo olduğu gün, eşiyle Kapadokya'yı gezen Burak Sergen, romantik anları çektirdiği fotoğraflarla ölümsüzleştirdi.
Kapadokya'nın doğal güzellikleri ve mistik atmosferi; Burak Sergen ile Gizem Sergen'in romantik anlarını daha da özel kıldı.
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