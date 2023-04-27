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Haberler Gündem Güncel Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu gözaltına alındı
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Adnan Oktar suç örgütü operasyonunda ünlü oyuncunun yeğenine gözaltı

Adnan Oktar suç örgütünün güncel yapılanmasına yönelik üç ilde operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 kişiden birinin de ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu olduğu ortaya çıktı. 5 yıl önce düzenlenen operasyonda gözaltına alınan Efeoğlu tutuklanmış daha sonra serbest bırakılmıştı

Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Adnan Oktar organize suç örgütünün güncel yapılanması ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma yaptı.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre yapılan çalışmalarda örgütün serbest kalan üyelerinin de desteği ile faaliyetlerin yeniden organize edilmeye çalışıldığı bilgisi savcılığı ve polisi harekete geçirdi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, organize suç örgütünün güncel yapılanmasında yer aldığı değerlendirilen 23 şüphelinin yakalanmasına yönelik İstanbul, İzmir ve Samsun'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 15 şüpheli yakalandı. Yapılan çalışmalarda gözaltı kararı verilen isimler arasında 4'ünün yurt dışında olduğu tespit edildi.

ÜNLÜ OYUNCUNUN YEĞENİ DE GÖZALTINDA

Düzenlenen operasyon kapmasında gözaltına alınan isimler arasında ünlü oyuncu Şener Şen’in yeğeni Aslı Efeoğlu da bulunuyor. Efeoğlu, 2018 yılında Adnan Oktar suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen Efeoğlu daha sonra tahliye olmuştu.

2018 YILINDA OPERASYON DÜZENLENMİŞTİ

Adnan Oktar ve suç örgütü üyelerine 11 Temmuz 2018'de operasyon düzenlenmişti. Düzenlenen operasyonda 176 kişi gözaltına alınmıştı.

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