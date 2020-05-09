Koronavirüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İngiltere’de can kayıpları artmaya devam ediyor.

Son olarak hayatını kaybedenler arasında Nijerya asıllı ünlü rapçi Ty’ın da olduğu ortaya çıktı.

Gerçek adı Ben Chijioke olan rapçinin, tedavi gördüğü hastanede 47 yaşında yaşamını yitirdiği menajeri tarafından doğrulandı.

1972 yılında Nijeryalı göçmen bir ailenin çocuğu olarak Londra’da dünyaya gelen Chijioke’nin ilk albümü ‘The Awkward’, 2001 yılında piyasaya çıkmıştı. Chijioke’nin son solo albümü ‘A Work of Heart’ ise 2018 yılında müzikseverlerle buluşmuştu.

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