Organ nakli olmuş ve nakil bekleyen çocuklar, 'Hayata Bağış Derneği' tarafından düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Tamamı doktor ve sağlık çalışanlarından oluşan “Ayda 1 Detox” grubunun şarkılarıyla eğlenen çocuklar, Tuğba Özerk’in sürprizi ile coşkulu anlar yaşadı.

Tuğba Özerk’in şarkılarıyla dans eden çocukların sevinci gözlerinden okundu. Uzun süre sahnede kalan Tuğba Özerk’e Hayata Bağış Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Cem Kahraman teşekkür plaketi vererek, “Siz nakil bekleyen çocuklarımıza umut olmak için şehir dışındaki programınızı bırakıp buraya geldiniz. Bu duyarlı davranışınız için sizlere minnettarız” dedi.

Tuğba Özerk ise; "Hayatımız büyük bir koşuşturma içinde geçerken en insani görevlerimizi bazen ihmal edebiliyoruz. Bugüne kadar ihmal ettiğim organ bağışını şu an sizlerin huzurunda gerçekleştirmek istiyorum derken, salonda büyük bir alkış yükseldi. Nakil bekleyen çocukların aileleri tarafından sevgi çemberine alınan Tuğba Özerk, çocuklara çeşitli hediyeler vererek mutluluklarını zirveye taşıdı.

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