Yemek şovlarının dünyaca tanınan şefi Anne Burrel, New York'taki evinde ölü olarak bulundu.

55 yaşındaki Anne Burrell'in ölüm nedeni henüz aydınlığa kavuşmadı. Burrell'in çalıştığı televizyon kanalının yaptığı açıklamada; "55 yaşındaki Anne Burrell'in New York'taki evinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Sarı saçları ve ışıltılı kişiliğiyle Anne Burrell, Food Network'ün popüler programı 'Worst Cooks in America'nın çok sevilen ve hayranlarının favorisi olan sunucusuydu. Burrell, mutfak dünyasındaki çalışmalarıyla gurur duyan, sektörün deneyimli ve tutkulu bir öğretmeniydi” denildi.