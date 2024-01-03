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"BİR ŞEYLER OLDUĞUNU DUYDUM"

Bu açıklamadan sonra The Office dizisinde depo müdürü olarak Darry Philbin karakterini canlandıran Craig Robinson, The A.V. Club'a verdiği röportajda "Bir şeyler olduğunu duydum. Bana da bahsedildi. Eğer gerçekleşirse, bir noktada Darryl'ı yeniden canladırmayı çok isterim ama şu anda bilmiyorum" dedi.