Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Ünlüler çocuklarıyla birlikte karne tatilinde; Mahsun Kırmızıgül, Pelin Karahan... - Magazin haberleri

        Ünlüler çocuklarıyla birlikte karne tatilinde

        Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Bu isimler arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül; kızıyla, Pelin Karahan ise ailesiyle birlikte soluğu Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 10:47 Güncelleme: 22.01.2024 - 10:58
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milyonlarca öğrencinin karne almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için tatile çıktı.

        Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; bu isimler arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül; kızıyla, Pelin Karahan ise ailesiyle birlikte Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitti.

        2

        Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin ile otomobilinin lastiklerine zincir taktırırken objektiflere yansıdı.

        3

        "KIZIMLA İKİ ÜÇ GÜN VAKİT GEÇİRECEĞİM"

        Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, "Kızımı getirdim, onunla iki - üç gün vakit geçireceğim" dedi.

        4

        Pelin Karahan - Bedri Güntay çifti ise çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte görüntülendi.

        5

        "KEYFİMİZ YERİNDE"

        Pelin Karahan; "Yarıyıl tatili için geldik çocuklara karne hediyesi. Ben kesinlikle yaz insanıyım. Bu sene yeni yeni kaymayı öğreniyorum. Çocuklar da ders alıyor şu an keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı.

        6

        Pelin Karahan'ın kayak dersi aldığı anlar ise objektiflere böyle yansıdı.

        #Mahsun Kırmızıgül
        #pelin karahan
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        Florida Valisi DeSantis başkanlık seçim yarışından çekildi
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        "Şampiyonluğun en büyük engeli Kadıköy"
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!
        Faciaya dönüşen kutlama: CEO sahnede öldü!