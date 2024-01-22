Ünlüler çocuklarıyla birlikte karne tatilinde
Okulların yarıyıl tatiline girmesinin ardından ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte tatile çıktı. Bu isimler arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül; kızıyla, Pelin Karahan ise ailesiyle birlikte soluğu Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nde aldı
Milyonlarca öğrencinin karne almasının ardından yarıyıl tatili başladı. Ünlü isimler de çocuklarıyla birlikte vakit geçirmek için tatile çıktı.
Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; bu isimler arasında yer alan Mahsun Kırmızıgül; kızıyla, Pelin Karahan ise ailesiyle birlikte Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ne gitti.
Mahsun Kırmızıgül, Ece Binay ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Lavin ile otomobilinin lastiklerine zincir taktırırken objektiflere yansıdı.
"KIZIMLA İKİ ÜÇ GÜN VAKİT GEÇİRECEĞİM"
Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Kırmızıgül, "Kızımı getirdim, onunla iki - üç gün vakit geçireceğim" dedi.
Pelin Karahan - Bedri Güntay çifti ise çocukları Ali Demir ve Eyüp Can ile birlikte görüntülendi.
"KEYFİMİZ YERİNDE"
Pelin Karahan; "Yarıyıl tatili için geldik çocuklara karne hediyesi. Ben kesinlikle yaz insanıyım. Bu sene yeni yeni kaymayı öğreniyorum. Çocuklar da ders alıyor şu an keyfimiz yerinde" ifadelerini kullandı.
Pelin Karahan'ın kayak dersi aldığı anlar ise objektiflere böyle yansıdı.